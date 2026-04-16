Россия делает ставку на войну и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций, - Зеленский

Последнее массированное наступление России является очередным доказательством того, что ослабление санкционного давления недопустимо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ - нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами. Я благодарен тем в мире, кто работает с нами так и кто помогает Украине своевременно, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей. Спасибо Германии, Норвегии и Италии, с которыми мы уже достигли новых договоренностей о поддержке нашей ПВО. Работаем с Нидерландами по вопросу дополнительных поставок", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что заслушал доклад командующего Воздушными силами ВСУ. По его словам, Россия применила почти 700 дронов в течение дня, вечера накануне и ночи, а также 19 баллистических ракет и крылатые ракеты этой ночью. Большинство баллистических ударов было направлено по Киеву. Украинским силам удалось сбить 636 беспилотников и часть ракет, однако не все цели были уничтожены.

"К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, ему было 12 лет. Мои соболезнования родным и близким… На данный момент известно и о 100 раненых в результате одной этой российской массированной атаки.

Никакой нормализации отношений с такой Россией быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи Украине. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайна" и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания относительно ракет для "Пэтриотов" и других систем. Ожидаю доклада по результатам", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный ракетный удар РФ: враг впервые применил рекордное количество баллистических ракет, - Воздушные силы

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киевскую область: повреждены дома и предприятия