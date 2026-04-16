Трамп прокоментував нічну атаку РФ по Україні: "Це жахливо"
Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану російську атаку по Україні в ніч на 16 квітня.
Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, цитує Clash Report, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Трампа
Главу Білого дому запитали про його реакцію на обстріл Росією Києва.
"Я думаю, що це жахливо",- відповів Трамп.
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
Топ коментарі
+28 Огусто
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+21 Нагнибіда Ципердюк
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+19 Огусто
показати весь коментар16.04.2026 22:37 Відповісти Посилання
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