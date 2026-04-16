Трамп прокоментував нічну атаку РФ по Україні: "Це жахливо"

Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану російську атаку по Україні в ніч на 16 квітня.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, цитує Clash Report, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Трампа

Главу Білого дому запитали про його реакцію на обстріл Росією Києва.

"Я думаю, що це жахливо",- відповів Трамп.

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Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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