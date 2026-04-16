Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

У понеділок, 20 квітня, на засіданні Ради Безпеки ООН Україна порушить питання необхідності жорсткої реакції на державний терор з боку Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Воєнна стратегія РФ

"Хвиля терору Росії проти України не є випадковою, а є частиною її воєнної стратегії. Мішенями й надалі залишаються житлові будинки з родинами, які сплять, а також критична інфраструктура, необхідна для щоденного життя сотень тисяч мирних жителів", - зазначив міністр.

Він зауважив, що такі атаки плануються заздалегідь. Це свідчить про те, що коли Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я та дати шанс дипломатії, російське керівництво вже затвердило плани подальших убивств цивільних.

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Міжнародна відповідь

Сибіга наголосив, що російська жорстокість вимагає негайної та рішучої міжнародної відповіді, зокрема з боку Ради Безпеки ООН.

"На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку Росії - країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце", - додав глава МЗС.

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Також він зауважив, що світ має бути єдиним у підтримці України, посилювати тиск на агресора та працювати над притягненням до відповідальності: "Разом ми повинні відновити повагу до міжнародного права, включно зі Статутом ООН, поклавши край російській агресії проти України".

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Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.