Украина вынесет обсуждение российского обстрела на заседание Совбеза ООН, - Сибига

В понедельник, 20 апреля, на заседании Совета Безопасности ООН Украина поднимет вопрос о необходимости жесткой реакции на государственный террор со стороны России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Военная стратегия РФ

"Волна террора России против Украины не является случайной, а является частью ее военной стратегии. Мишенями по-прежнему остаются жилые дома со спящими семьями, а также критическая инфраструктура, необходимая для повседневной жизни сотен тысяч мирных жителей", — отметил министр.

Он отметил, что такие атаки планируются заранее. Это свидетельствует о том, что когда Украина предложила продлить пасхальное перемирие и дать шанс дипломатии, российское руководство уже утвердило планы дальнейших убийств гражданских лиц.

Международный ответ

Сибига подчеркнул, что российская жестокость требует немедленного и решительного международного ответа, в частности со стороны Совета Безопасности ООН.

"На заседании Совета, запланированном на понедельник, 20 апреля, по запросу Украины, мы поднимем вопрос о необходимости жесткой реакции СБ ООН на государственный террор со стороны России — страны, которая до сих пор незаконно занимает свое постоянное место", — добавил глава МИД.

Также он отметил, что мир должен быть единым в поддержке Украины, усиливать давление на агрессора и работать над привлечением к ответственности: "Вместе мы должны восстановить уважение к международному праву, включая Устав ООН, положив конец российской агрессии против Украины".

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.