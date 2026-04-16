ЕС усилит давление на РФ после новой атаки, - Кошта

Кошта: ЄС не прекратит давление на Россию после массированной атаки

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжит санкционное давление на Россию после очередной массированной атаки на Украину, и выразил соболезнования жертвам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

"Прошлой ночью Россия совершила очередное ужасное нападение на гражданские объекты в Украине. Пока люди спали в своих домах, города Киев, Днепр, Одесса и Харьков подверглись ударам десятками баллистических ракет и сотнями дронов.

Российские вооруженные силы намеренно наносили повторные удары по украинским службам экстренной помощи, когда спасатели прибывали на место происшествия, чтобы спасти жизни людей.

Наши мысли с ранеными и семьями жертв этих возмутительных атак", — написал Кошта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия делает ставку на войну и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций, - Зеленский

И добавил, что Россия намеренно терроризирует гражданское население Украины из-за того, что ее агрессивная война потерпела поражение.

Кошта выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате новых российских ударов.

ЕС продолжит поддержку Украины и давление на РФ

"Россия должна прекратить эту войну террора. Необходимо достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе принципов Устава ООН и международного права.

С этой целью ЕС будет продолжать усиливать давление на Россию. И мы будем оказывать неизменную поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии", — подчеркнул Кошта.

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о как минимум 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киевскую область: повреждены дома и предприятия. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
Та ніззя так сильно тиснути, бо труси репнуть

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
16.04.2026 11:51 Ответить
атаки будуть поки існує москва-орда-рузьге мір..
16.04.2026 11:49 Ответить
орбан вже не натисне..
але фіцо з бабішем.. ще будуть старатись..
16.04.2026 11:53 Ответить
Європейці послідовні - тиснутимуть, доки будуть атаки. Атаки ж будуть, доки буде кого атакувати. Так що разом до кінця.
16.04.2026 11:45 Ответить
атаки будуть поки існує москва-орда-рузьге мір..
16.04.2026 11:49 Ответить
Тим більше.
16.04.2026 11:51 Ответить
Та ніззя так сильно тиснути, бо труси репнуть

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
16.04.2026 11:51 Ответить
орбан вже не натисне..
але фіцо з бабішем.. ще будуть старатись..
16.04.2026 11:53 Ответить
Для чого тиснути роками, може краще знищити орду за один рік економічно?
16.04.2026 11:54 Ответить
як?
16.04.2026 12:05 Ответить
Ну якось жеж 19 пакетів санкцій ввели за 4 роки. А могли б і за півроку справитись, тоді б удар по оашці був би відчутнішим.
16.04.2026 12:11 Ответить
Які такі санкції? Торгівля? Якщо вона була, то значить була взаємовигідна, а якщо її скасувати, значить буде взаємошкідлива ситуація. Тож навіщо самим собі шкодити? Який сенс у санкціях? Мені це ніколи не понять.
16.04.2026 12:45 Ответить
Які які, ті, котрі зменшують можливості росії воювати. Війна ж теж Україні не йде на користь, то який сенс Україні воювати? От такий самий сенс і в європейських санкціях. Бо якщо у них нема сенсу, то для чого їх вводять? Для театру на кшталт квартал-95?
16.04.2026 12:52 Ответить
Ми їх давили давили - а шо ви будете з них робити? - будем з кацапів польти шити
16.04.2026 11:57 Ответить
Тобто знову ні***я робити не будете?
16.04.2026 12:59 Ответить
 
 