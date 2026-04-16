ЕС усилит давление на РФ после новой атаки, - Кошта

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжит санкционное давление на Россию после очередной массированной атаки на Украину, и выразил соболезнования жертвам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

"Прошлой ночью Россия совершила очередное ужасное нападение на гражданские объекты в Украине. Пока люди спали в своих домах, города Киев, Днепр, Одесса и Харьков подверглись ударам десятками баллистических ракет и сотнями дронов.

Российские вооруженные силы намеренно наносили повторные удары по украинским службам экстренной помощи, когда спасатели прибывали на место происшествия, чтобы спасти жизни людей.

Наши мысли с ранеными и семьями жертв этих возмутительных атак", — написал Кошта.

И добавил, что Россия намеренно терроризирует гражданское население Украины из-за того, что ее агрессивная война потерпела поражение.

Кошта выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате новых российских ударов.

ЕС продолжит поддержку Украины и давление на РФ

"Россия должна прекратить эту войну террора. Необходимо достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе принципов Устава ООН и международного права.

С этой целью ЕС будет продолжать усиливать давление на Россию. И мы будем оказывать неизменную поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии", — подчеркнул Кошта.

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о как минимум 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

