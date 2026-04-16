Массированная атака на Киевскую область: повреждены дома и предприятия
Киевская область подверглась комбинированной атаке с использованием дронов и ракет. Сработала ПВО, есть сбитые цели. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома и производственные объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В то же время зафиксированы повреждения жилой и хозяйственной инфраструктуры:
- в Белой Церкви - производственные помещения предприятия и частный дом;
- в Броварском районе - 4 частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
Массированный обстрел 16 апреля
В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
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