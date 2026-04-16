Полтавщина под атакой дронов: повреждены дома в нескольких районах. ФОТО

В результате ночной атаки РФ на Полтавскую область повреждены жилые дома в Кременчугском и Полтавском районах. В Глобино зафиксировано разрушение дома в результате попадания сбитого БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.

В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена крыша жилого дома.

В Глобино зафиксировано падение БПЛА "Герань-2", разрушен жилой дом, сообщил городской голова Станислав Джусь

В Полтавском районе обломками повреждена крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома.

