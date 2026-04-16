Полтавщина под атакой дронов: повреждены дома в нескольких районах. ФОТО
В результате ночной атаки РФ на Полтавскую область повреждены жилые дома в Кременчугском и Полтавском районах. В Глобино зафиксировано разрушение дома в результате попадания сбитого БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.
В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена крыша жилого дома.
В Глобино зафиксировано падение БПЛА "Герань-2", разрушен жилой дом, сообщил городской голова Станислав Джусь
В Полтавском районе обломками повреждена крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома.
Последствия атаки на Глобино
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
