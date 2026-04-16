Полтавщина під атакою дронів: пошкоджені будинки в кількох районах (оновлено). ФОТО

Внаслідок нічної атаки РФ на Полтавщину пошкоджено житлові будинки в Кременчуцькому та Полтавському районах. У Глобиному зафіксовано руйнування будинку від збитого БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю житлової будівлі.

У Глобиному зафіксовано падіння БпЛА "Герань-2", зруйновано житловий будинок, повідомив міський голова Станіслав Джусь

У Полтавському районі уламками пошкоджено покрівлю і скління вікон двоповерхового житлового будинку.

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За додатковою інформацією, падіння уламків також зафіксовано у Миргородському районі. Пошкоджено три приватні домоволодіння (скління вікон, покрівлю, паркан) та лінію електромережі.

У Полтавському районі виявлено пошкодження скління вікон ще одного приватного домогосподарства.

Також за інформацією Суспільного, травм від порізів склом зазнала неповнолітня дитина. Їй оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки на Глобине



