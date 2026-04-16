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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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Полтавщина под атакой дронов: повреждены дома в нескольких районах. ФОТО

В результате ночной атаки РФ на Полтавскую область повреждены жилые дома в Кременчугском и Полтавском районах. В Глобино зафиксировано разрушение дома в результате попадания сбитого БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.

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В Кременчугском районе в результате падения обломков повреждена крыша жилого дома.

В Глобино зафиксировано падение БПЛА "Герань-2", разрушен жилой дом, сообщил городской голова Станислав Джусь

В Полтавском районе обломками повреждена крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома.

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Последствия атаки на Глобино

Удар по Глобино
Удар по Глобино

Автор: 

обстрел (33875) Полтавская область (1466) Кременчугский район (85) Полтавский район (147) Глобино (3)
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