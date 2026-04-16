Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки та підприємства. ФОТОрепортаж

Київська область зазнала комбінованої атаки дронами та ракетами. Працювала ППО, є збиті цілі. Постраждалих немає, але пошкоджено житло та виробничі об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Водночас зафіксовано пошкодження житлової та господарської інфраструктури:

у Білій Церкві - виробничі приміщення підприємства та приватний будинок;

у Броварському районі - 4 приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

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Наслідки атаки











Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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