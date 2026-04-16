Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки та підприємства. ФОТОрепортаж
Київська область зазнала комбінованої атаки дронами та ракетами. Працювала ППО, є збиті цілі. Постраждалих немає, але пошкоджено житло та виробничі об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Водночас зафіксовано пошкодження житлової та господарської інфраструктури:
- у Білій Церкві - виробничі приміщення підприємства та приватний будинок;
- у Броварському районі - 4 приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
Наслідки атаки
Масований обстріл 16 квітня
У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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