ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС продовжить санкційний тиск на Росію після чергової масованої атаки на Україну та висловив співчуття жертвам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

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"Минулої ночі Росія здійснила черговий жахливий напад на цивільні об’єкти в Україні. Поки люди спали у своїх домівках, міста Київ, Дніпро, Одеса та Харків зазнали ударів десятками балістичних ракет і сотнями дронів.

Російські збройні сили навмисно завдавали повторних ударів по українських службах екстреної допомоги, коли рятувальники прибували на місце події, щоб врятувати життя людей.

Наші думки з пораненими та родинами жертв цих обурливих атак", - написав Кошта.

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Та додав, що Росія навмисно тероризує цивільне населення України через те, що її агресивна війна зазнала поразки.

Кошта висловив співчуття постраждалим та сім’ям загиблих внаслідок нових російських ударів.

ЄС продовжить підтримку України та тиск на РФ

"Росія повинна припинити цю війну терору. Необхідно досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права.

З цією метою ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію. І ми будемо надавати незмінну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії", - наголосив Кошта.

Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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