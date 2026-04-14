Украина просит Совбез ООН провести заседание из-за усиления российских обстрелов

Новости Заседание Совбеза ООН
Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за обстрелов со стороны РФ

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с усилением российских обстрелов.

Соответствующий запрос к постпреду Бахрейна Джамалю Фаресу Аль-Роваи, который возглавляет Совбез в апреле, направил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

В письме Мельник рассказал, что российские войска продолжают систематически атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру с применением ракет и ударных беспилотников.

В частности, только за последние две недели Россия запустила более 3600 ударных БПЛА, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет. Жертвами этих атак стали не менее 70 гражданских лиц.

Кроме того, в обращении говорится, что так называемое "пасхальное перемирие", демонстративно объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, "уже через несколько часов оказалось не более чем блефом", поскольку было зафиксировано более 2000 нарушений режима прекращения огня.

Также постпред рассказал, что во время так называемого "перемирия" россияне совершили новые военные преступления, в частности, расстреляли четырех украинских военнопленных в Харьковской области и убили эвакуационную группу на Запорожье.

Учитывая эскалацию со стороны РФ, Мельник попросил созвать заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

То такий прикол від Зєлєнского? 😲 Він не в курсі, що кацапи і Китай мають у Радбезі ООН право вето? Це він кацапам вирішив жалітися на кацапів? Це щоб не посилювати українську ППО і ПРО і не масштабувати виготовлення далекобійних засобів ураження, якими мали б виносити кацапські арсенали, збройові заводи, пускові установки і аеродроми? А професійному гумористу не здається, що у цьому випадку приколи - моветон?
