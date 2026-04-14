Украина просит Совбез ООН провести заседание из-за усиления российских обстрелов

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с усилением российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Соответствующий запрос к постпреду Бахрейна Джамалю Фаресу Аль-Роваи, который возглавляет Совбез в апреле, направил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

В письме Мельник рассказал, что российские войска продолжают систематически атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру с применением ракет и ударных беспилотников.

В частности, только за последние две недели Россия запустила более 3600 ударных БПЛА, почти 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет. Жертвами этих атак стали не менее 70 гражданских лиц.

Кроме того, в обращении говорится, что так называемое "пасхальное перемирие", демонстративно объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, "уже через несколько часов оказалось не более чем блефом", поскольку было зафиксировано более 2000 нарушений режима прекращения огня.

Также постпред рассказал, что во время так называемого "перемирия" россияне совершили новые военные преступления, в частности, расстреляли четырех украинских военнопленных в Харьковской области и убили эвакуационную группу на Запорожье.

Учитывая эскалацию со стороны РФ, Мельник попросил созвать заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Читайте также: ООН: более 15 тысяч гражданских лиц погибли в войне в Украине

Военные преступления РФ

Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Также сообщалось, что враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны, расстреляв четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

Читайте также: Мельник ответил Небензе в Совете Безопасности ООН: "Перестаньте лгать"