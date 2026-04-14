Україна просить Радбез ООН провести засідання через посилення російських обстрілів

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням провести засідання через посилення російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Україна просить Радбез зібратися

Відповідний запит до постпреда Бахрейну Джамаля Фареса Аль-Роваї, який очолює Радбез у квітні, надіслав постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

У листі Мельник розповів, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру із застосуванням ракет і ударних безпілотників.

Зокрема, лише за два останні тижні Росія запустила понад 3600 ударних БпЛА, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет. Жертвами цих атак стали щонайменше 70 цивільних.

Крім того, у зверненні сказано, що так зване "великоднє перемир’я, демонстративно оголошене" російським диктатором Володимиром Путіним "вже за кілька годин виявилося не більше ніж блефом", оскільки було зафіксовано понад 2000 порушень режиму припинення вогню.

Також постпред розповів, що під час так званого "перемир'я" росіяни вчинили нові воєнні злочини, зокрема, розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині та вчинили вбивство евакуаційної групи на Запоріжжі.

З огляду на ескалацію з боку РФ, Мельник попросив скликати засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

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Воєнні злочини РФ

Нагадаємо, що під час так званого "перемир'я" росіяни із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.

Також повідомлялося, що ворог вчергове порушив звичаї та правила ведення війни, розстрілявши чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині.

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