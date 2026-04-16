Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованого обстрілу РФ загинули 15 людей, понад 100 поранені. В Одесі - 8 жертв, тривають пошуково-рятувальні роботи після удару по житловому будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що наразі перебуває із робочим візитом в Одесі - працює на місці російського удару по житловому будинку.
"Сьогодні в місті день жалоби за жертвами атаки. На зараз тут вже 8 загиблих внаслідок масованого ворожого удару. Мої співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних", - зазначив Клименко.
Та додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро.
"Загалом внаслідок нічного російського обстрілу загинуло 15 людей. У Києві на зараз 4 загиблих, у Дніпрі - 3. Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком. Більше сотні цивільних осіб по країні дістали поранення. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. ", - наголосив Клименко.
Окупанти били під час рятувальних робіт
Під час нічної атаки 16 квітня російські війська завдали повторного удару в Києві, коли на місце вже прибули екстрені служби.
Унаслідок цього поранення дістали семеро рятувальників - троє поліцейських і четверо медиків.
"Усі наші служби з перших хвилин працюють на місцях російських ударів: рятувальники, верхолази, слідчі та криміналісти поліції, кінологи, психологи, спеціальні загони, підрозділи забезпечення правопорядку.
Сьогодні кожен працівник системи МВС - поруч. Із потерпілими та родинами загиблих. Там, де найважче", - розповів Клименко.
Наслідки масованого удару
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