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Новини Фото Масований комбінований удар
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Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу РФ загинули 15 людей, понад 100 поранені. В Одесі - 8 жертв, тривають пошуково-рятувальні роботи після удару по житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Він зазначив,  що наразі перебуває із робочим візитом в Одесі - працює на місці російського удару по житловому будинку.

"Сьогодні в місті день жалоби за жертвами атаки. На зараз тут вже 8 загиблих внаслідок масованого ворожого удару. Мої співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних", - зазначив Клименко.

Та додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро.

"Загалом внаслідок нічного російського обстрілу загинуло 15 людей. У Києві на зараз 4 загиблих, у Дніпрі - 3. Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком. Більше сотні цивільних осіб по країні дістали поранення. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. ", - наголосив Клименко.

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Окупанти били під час рятувальних робіт

Під час нічної атаки 16 квітня російські війська завдали повторного удару в Києві, коли на місце вже прибули екстрені служби.

Унаслідок цього поранення дістали семеро рятувальників - троє поліцейських і четверо медиків.

"Усі наші служби з перших хвилин працюють на місцях російських ударів: рятувальники, верхолази, слідчі та криміналісти поліції, кінологи, психологи, спеціальні загони, підрозділи забезпечення правопорядку.

Сьогодні кожен працівник системи МВС - поруч. Із потерпілими та родинами загиблих. Там, де найважче", - розповів Клименко.

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Наслідки масованого удару

16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару
16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару

Автор: 

Дніпро (3596) Київ (21166) обстріл (35247) Одеса (5925) Одеська область (4237) Клименко (280) Дніпропетровська область (5271) Дніпровський район (461) Одеський район (727)
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