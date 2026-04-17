"Станеться щось дуже позитивне": Трамп знову заявив, що США можуть укласти угоду з Іраном найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном просуваються позитивно і можуть завершитися укладенням угоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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За словами американського лідера, сторони демонструють готовність до компромісів, а Тегеран нібито погодився відмовитися від створення ядерної зброї.

Переговори США та Ірану: що заявив Трамп

Дональд Трамп наголосив, що діалог з Іраном наразі має конструктивний характер і дає підстави для обережного оптимізму.

"Іран хоче укласти угоду, і ми ведемо з ними дуже конструктивні переговори. Ми не повинні допустити появи ядерної зброї… І сьогодні вони готові піти на те, на що два місяці тому не хотіли йти", — заявив він.

Президент США додав, що очікує позитивних результатів уже найближчим часом та підкреслив, що майбутня угода має передбачати повну відмову Ірану від ядерної зброї.

Також він повідомив, що наступний раунд переговорів у очному форматі може відбутися найближчими вихідними.

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Попередні контакти і складнощі в переговорах

Раніше американська делегація провела переговори з іранською стороною у Пакистані. За їхніми підсумками віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти остаточних домовленостей.

Основною причиною розбіжностей, за його словами, залишалося питання ядерної програми Ірану.

Водночас Дональд Трамп оцінював ці переговори як такі, що пройшли добре, хоча й визнавав, що ключові питання залишаються невирішеними.

Президент США також наголосив, що Вашингтон перебуває у виграшній позиції незалежно від того, чи буде укладена угода.

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