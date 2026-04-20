Премьер-министр Израиля допустил "новые события" в войне с Ираном

Биньямин Нетаньяху о ситуации в Иране и Ливане

Усилия США и Израиля против Ирана продолжаются, и ситуация остается напряженной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что ближайшее время может принести новые события, а развитие ситуации трудно предсказать.

"В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - сказал Нетаньяху.

Заявления Израиля по поводу Ирана

Нетаньяху отметил, что США и Израиль продолжают совместные действия в отношении Ирана и еще не достигли всех своих целей. По его словам, стороны намерены и в дальнейшем оказывать давление на Тегеран в различных направлениях.

Он также подчеркнул, что конечной целью является укрепление безопасности и стабильности в мире.

Напряженность в регионе и роль Ирана

Параллельно обостряется ситуация вокруг Ливана, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла". Несмотря на предыдущие договоренности о прекращении атак, удары в регионе продолжаются, что только усиливает напряжение.

Также продолжаются сложные переговоры между США и Ираном по поводу ядерной программы. Часть заявлений сторон противоречит друг другу, а запланированные встречи откладываются из-за отсутствия компромисса.

В итоге ситуация остается нестабильной: стороны продолжают давление и обмен заявлениями, но до реальных договоренностей пока далеко.

  • К слову, в понедельник, 20 апреля, в Исламабад должна прибыть группа американских дипломатовдля переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В свою очередь Иран опровергает информацию о подготовке нового раунда переговоров с Соединенными Штатами. Иранское руководство опасается, что дипломатические инициативы США могут быть лишь прикрытием для возможных силовых действий.

Израиль (2213) Иран (2805) Нетаньяху Биньямин (212) Хезболла (45)
мона перевести "завтра чи післязавтра" як "два-три дні" ))
20.04.2026 02:13 Ответить
доня і ізраель кинув.
доня всіх кидає і відскокує взад.
20.04.2026 04:29 Ответить
Ще не все? Мало ще землі відчахнув у Лівану? Мало поселень зрівняв з землею разом з людьми, кацапня натуральна один в один.
20.04.2026 06:10 Ответить
Ізраіль спокійно фігачить по церквам у Газі та християнським селам у Лівані. Що псевдохрестоносців Трапона анітрохи не колише. Як і атаки на християнську Україну.
20.04.2026 07:15 Ответить
Як ви ******* зі своїми новими подіями. Москалі бабло рубають мільярдами, а ці бавляться.
20.04.2026 08:37 Ответить
ця авантюра Ізраїлю обходится світу занадто дорого
20.04.2026 08:45 Ответить
Продолжай Беня,аятолл,друзей путина,нужно сокрушить.
20.04.2026 09:20 Ответить
Жид.вские сионисты ********!!!!
20.04.2026 09:36 Ответить
 
 