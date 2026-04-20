Премьер-министр Израиля допустил "новые события" в войне с Ираном
Усилия США и Израиля против Ирана продолжаются, и ситуация остается напряженной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel.
Он подчеркнул, что ближайшее время может принести новые события, а развитие ситуации трудно предсказать.
"В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - сказал Нетаньяху.
Заявления Израиля по поводу Ирана
Нетаньяху отметил, что США и Израиль продолжают совместные действия в отношении Ирана и еще не достигли всех своих целей. По его словам, стороны намерены и в дальнейшем оказывать давление на Тегеран в различных направлениях.
Он также подчеркнул, что конечной целью является укрепление безопасности и стабильности в мире.
Напряженность в регионе и роль Ирана
Параллельно обостряется ситуация вокруг Ливана, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла". Несмотря на предыдущие договоренности о прекращении атак, удары в регионе продолжаются, что только усиливает напряжение.
Также продолжаются сложные переговоры между США и Ираном по поводу ядерной программы. Часть заявлений сторон противоречит друг другу, а запланированные встречи откладываются из-за отсутствия компромисса.
В итоге ситуация остается нестабильной: стороны продолжают давление и обмен заявлениями, но до реальных договоренностей пока далеко.
- К слову, в понедельник, 20 апреля, в Исламабад должна прибыть группа американских дипломатовдля переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В свою очередь Иран опровергает информацию о подготовке нового раунда переговоров с Соединенными Штатами. Иранское руководство опасается, что дипломатические инициативы США могут быть лишь прикрытием для возможных силовых действий.
доня всіх кидає і відскокує взад.