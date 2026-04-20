Axios: Тегеран спростував підготовку переговорів зі США

Тегеран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

В Ірані заявляють, що повідомлення про можливий діалог є безпідставними, а позиція Вашингтона залишається суперечливою через постійні зміни підходів і висунення нереалістичних вимог.

"Заяви про готовність до нового раунду переговорів не відповідають дійсності, а пропозиції США розглядаються як спроба політичного тиску", – зазначають іранські джерела.

Позиція Тегерана щодо переговорів

За даними медіа, іранське керівництво побоюється, що дипломатичні ініціативи США можуть бути лише прикриттям для можливих силових дій. У Тегерані вважають, що Вашингтон не демонструє стабільної позиції через морську блокаду та зміну політичної стратегії.

Також іранські посадовці наголошують, що не бачать умов для продуктивного діалогу в нинішніх обставинах.

Переговори та суперечливі заяви сторін

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговорний процес залишається далеким від завершення, а швидкої угоди очікувати не варто.

Водночас у США заявляли про певний прогрес у перемовинах і навіть про можливі домовленості щодо збагаченого урану. Однак іранська сторона ці заяви спростовує, наголошуючи, що не планує відмовлятися від своїх запасів і вважає такі вимоги неприйнятними.