Axios: Тегеран спростував підготовку переговорів зі США
Тегеран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.
В Ірані заявляють, що повідомлення про можливий діалог є безпідставними, а позиція Вашингтона залишається суперечливою через постійні зміни підходів і висунення нереалістичних вимог.
"Заяви про готовність до нового раунду переговорів не відповідають дійсності, а пропозиції США розглядаються як спроба політичного тиску", – зазначають іранські джерела.
Позиція Тегерана щодо переговорів
За даними медіа, іранське керівництво побоюється, що дипломатичні ініціативи США можуть бути лише прикриттям для можливих силових дій. У Тегерані вважають, що Вашингтон не демонструє стабільної позиції через морську блокаду та зміну політичної стратегії.
Також іранські посадовці наголошують, що не бачать умов для продуктивного діалогу в нинішніх обставинах.
Переговори та суперечливі заяви сторін
Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговорний процес залишається далеким від завершення, а швидкої угоди очікувати не варто.
Водночас у США заявляли про певний прогрес у перемовинах і навіть про можливі домовленості щодо збагаченого урану. Однак іранська сторона ці заяви спростовує, наголошуючи, що не планує відмовлятися від своїх запасів і вважає такі вимоги неприйнятними.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.
"Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у питанні забезпечення своїх національних інтересів. Захист національних інтересів триватиме стільки, скільки буде потрібно, і в разі будь-якого нового авантюризму з боку США чи сіоністського режиму збройні сили дадуть рішучу відповідь, застосувавши всю свою міць", - заявив Багаї.