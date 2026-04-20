1 989 18

Axios: Тегеран спростував підготовку переговорів зі США

Іран заперечив переговори з США

Тегеран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

В Ірані заявляють, що повідомлення про можливий діалог є безпідставними, а позиція Вашингтона залишається суперечливою через постійні зміни підходів і висунення нереалістичних вимог.

"Заяви про готовність до нового раунду переговорів не відповідають дійсності, а пропозиції США розглядаються як спроба політичного тиску", – зазначають іранські джерела.

Позиція Тегерана щодо переговорів

За даними медіа, іранське керівництво побоюється, що дипломатичні ініціативи США можуть бути лише прикриттям для можливих силових дій. У Тегерані вважають, що Вашингтон не демонструє стабільної позиції через морську блокаду та зміну політичної стратегії.

Також іранські посадовці наголошують, що не бачать умов для продуктивного діалогу в нинішніх обставинах.

Переговори та суперечливі заяви сторін

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговорний процес залишається далеким від завершення, а швидкої угоди очікувати не варто.

Водночас у США заявляли про певний прогрес у перемовинах і навіть про можливі домовленості щодо збагаченого урану. Однак іранська сторона ці заяви спростовує, наголошуючи, що не планує відмовлятися від своїх запасів і вважає такі вимоги неприйнятними.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.

Довбаний цЫрк
показати весь коментар
20.04.2026 00:54 Відповісти
Трамп водить козу, а в Ірані переговори ведуть ті, хто ніхріна не вирішує.

Скоріше за все, почнеться нова хвиля війни.
показати весь коментар
20.04.2026 01:01 Відповісти
Завжди цікаво дивитись як двоє шулерів ведуть переговори.
показати весь коментар
20.04.2026 01:10 Відповісти
Цікаво, який діагноз.
20.04.2026 01:34 Відповісти
Забув ху...ло доповісти, тільки згадав
20.04.2026 07:26 Відповісти
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа:

https://streamable.com/6mpdsf
20.04.2026 08:56 Відповісти
Фронтотемпоральная деменция.
20.04.2026 09:00 Відповісти
Схоже на те.....
20.04.2026 23:49 Відповісти
Таке враження , що Трамп взагалі не розуміє про що говорить
вранці і як ввечері його рішення кардинально змінюються!!
Або клята деменція прогресує , або валяє дурака !
20.04.2026 01:44 Відповісти
Це таргани у голові між собою домовитися не можуть
20.04.2026 07:24 Відповісти
"чоторжу!" )))
20.04.2026 02:10 Відповісти
Я б звертав увагу не на заяви сторін, а на дії та концентрацію військ.

Якщо війська та флот прибувають, то до дупи всі ці "переговори" та заяви. Точніше до цін на біржі.
20.04.2026 02:25 Відповісти
Хай Тегеран не бреше, переговори трампонутий з ним веде, просто Тегеран на них ніхто не запрошував.
20.04.2026 07:23 Відповісти
Полотенцеголові знову трампону сцяними ганчірками по морді надавали
20.04.2026 08:49 Відповісти
рудий паперовий тигр
20.04.2026 10:01 Відповісти
Станом на зараз у нас немає планів щодо наступного раунду переговорів зі США, - речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

"Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у питанні забезпечення своїх національних інтересів. Захист національних інтересів триватиме стільки, скільки буде потрібно, і в разі будь-якого нового авантюризму з боку США чи сіоністського режиму збройні сили дадуть рішучу відповідь, застосувавши всю свою міць", - заявив Багаї.
20.04.2026 12:20 Відповісти
 
 