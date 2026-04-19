Більше ніякого "добряка". США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою.
Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Іран вирішив учора відкрити вогонь у Ормузькій протоці — це повне порушення нашої угоди про припинення вогню! Багато пострілів були спрямовані на французьке судно, а також на вантажне судно зі Сполученого Королівства. Це було не дуже добре, чи не так?" - зазначив лідер США.
За словами Трампа, його представники вирушають до Ісламабада для переговорів.
"Нещодавно Іран оголосив про закриття протоки, що дивно, адже наша БЛОКАДА вже її закрила. Вони допомагають нам, самі того не знаючи, і саме вони втрачають від закритого проходу — 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді багато суден зараз прямують до США — до Техасу, Луїзіани та Аляски — щоб завантажитися, завдяки КВІР, який завжди хоче бути "крутим хлопцем"!", - наголосив президент США.
Трамп зазначив, що США пропонують дуже справедливу й розумну угоду.
"І я сподіваюся, що вони її приймуть, тому що якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НІЯКОГО "Добряка"! Вони впадуть швидко, впадуть легко і, якщо не приймуть УГОДУ, для мене буде честю зробити те, що необхідно було зробити з Іраном іншими президентами протягом останніх 47 років. НАСТАВ ЧАС ПОКЛАСТИ КІНЕЦЬ ІРАНСЬКІЙ МАШИНІ ВБИВСТВА!" - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
- Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
- Місію очолять Британія та Франція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вот персам загрожує гуманітарна катастрофа.
за таке в Гаазі судять.
змерзнуть перси !
а якщо серьозно, то трамп - уйло !
Тепер розбомбив житло народу. Хоче знищити їхні електростанції.
Так це така допомога народу Ірану? Щоб вони сиділи без води їжі світла?
Скрутіть цього дібіла і в Гаагу для початку. А там нехай психіатри розберуться.
Ха-ха.
Вчора розповідав про "мир" та припинення війни. А завтра накаже бомбити електростанції, як це робить ***** проти України?
Що ж, Тромб звісно це зможе зробити. Але хто виконуватиме ці накази? Це ж воєнний злочин без строків давності.
Врешті, Тромб піде зі своєї посади чи його достроково з неї попросять, а от аійськові США, хто вляпається у це трампістське гуано, залишаться сам на сам з цим злочином.
Тож, в черговий раз Тромба чекає фіаско.
Хоча, деменційний дід обіцяв знищити цілу цивілізацію. Що там якісь іранці.
Трамп - майстер укладання угод?😂
Найкращий переговірник у світі!😂
А Трамп шукає виходу із війни. Виходу, який би він міг оголосити своєю перемогою; це перша його умова/вимога миру. Він розуміє, що реальної американської мети цієї війни (зміна режиму в Ірані) - не досягнуто, і що це не скоро станеться. Що припинення іранської ядерної програми можливе лише у разі досягнення домовленості з Іраном. Але найголовніше для Трампа зараз - відновлення судноплавства в Ормузькій протоці (і це друга необхідність Трампа); та це можливо лише у випадку мирної угоди з Іраном. І чим довше Ормузька протока буде закрита для судноплавства, тим довше триматиметься висока ціна на нафту, тим довше буде дорогим паливо, тим більше буде проблем в американській економіці, тим вірогіднішою буде розгромна поразка республіканської партії на виборах до Конгресу в листопаді.
Він дуже хоче, щоб усе, що він затіяв 28 лютого, швидше закінчилося, щоб американські виборці встигли до виборів забути про наслідки. Бо розуміє: якщо не забудуть, наступні два роки його каденції будуть для нього вічним кошмаром парламентських розслідувань, імпічментів його міністрів та його самого.
Трамп, ймовірно, в створеному ним хаосі, в т.ч. дипломатичному, здогадується, що виходом була б угода, подібна до JCPOA, яка укладена у 2015 році ще з-за Обами, з якої Трамп вийшов у 2018 році. Але він не знає, як такої угоди досягти. Угоду JCPOA було досягнуто професійними американськими дипломатами, з якими працювала команда експертів - військових, ядерників. А наразі основні переговори з Іраном ведуть друг Вітьков, зять Кушнер та "такий собі Венс", які не мають жодного дипломатичного досвіду та необхідних знань. Професійного політика Рубіо до цих переговорів не допускають... І відповідні результати скоро проявляться. Хоча: вже є, он, наочно.
Иран опроверг своё участие во втором раунде переговоров в Исламабаде, который изначально планировался на сегодня, а затем был сдвинут на понедельник.
Об этом https://t.me/irna_1313/400575 сообщает иранское государственное агентство IRNA.
"Чрезмерные требования США, неразумные и нереалистичные утверждения, постоянная смена позиций, продолжающиеся противоречия и продолжение так называемой "морской блокады", которую мы рассматриваем как нарушение соглашения о прекращении огня, вместе с угрожающей риторикой препятствуют прогрессу на переговорах, и в таких условиях нет ясной перспективы для плодотворных переговоров", - говорится в заявлении.
Что тут сказать... Понимаете, парадокс в том, что https://t.me/ToBeOr_Official/20451 те условия сделки, которые обсуждали между собой США и Иран на первом раунде (если, конечно, верить Axios, но у нас нет оснований им не верить), в целом адекватны для США в той ситуации, в которую вогнал их Трамп, если США хотят объявить о победе и выйти из этой войны с наименьшими потерями.
США не добьются от Ирана на данном этапе чего-то большего, чем временного моратория на разработку ядерного оружия и частичного вывоза или бленда обогащённого урана. И США придётся в обмен на это что-то отдать - частично разморозить активы и/или снять санкции.
Но у меня такое чувство, что Трампу докладывают, мол, вот-тот, ещё чуть-чуть и они посыпятся. Потому что если Трамп всерьёз считает (как он https://t.me/ToBeOr_Official/20451 написал в Truth), что Иран отдаст уран просто так, то... удачи ему, что тут ещё сказать.
Блокада Ормузского пролива со стороны США, повторюсь, это верный шаг, если вы хотите склонить Иран к капитуляции. Но в таком случае мы сталкиваемся с одним неизвестным: какой запас экономической прочности у Ирана?
Если две-три недели - тогда да, США могут позволить себе побомбить, поблокировать. В том числе побомбить энергетическую инфраструктуру.
Но что если это не окажет решающего эффекта для государства, которое и так десятилетиями живёт преимущественно в нищете? Что если Иран поставил цель во что бы то ни было держаться, например, до выборов в Конгресс?
Как бы администрация Трампа тут снова не просчиталась...