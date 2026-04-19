Більше ніякого "добряка". США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою.

"Іран вирішив учора відкрити вогонь у Ормузькій протоці — це повне порушення нашої угоди про припинення вогню! Багато пострілів були спрямовані на французьке судно, а також на вантажне судно зі Сполученого Королівства. Це було не дуже добре, чи не так?" - зазначив лідер США.

За словами Трампа, його представники вирушають до Ісламабада для переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не в моїх інтересах, - Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у дискусії з Трампом

"Нещодавно Іран оголосив про закриття протоки, що дивно, адже наша БЛОКАДА вже її закрила. Вони допомагають нам, самі того не знаючи, і саме вони втрачають від закритого проходу — 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді багато суден зараз прямують до США — до Техасу, Луїзіани та Аляски — щоб завантажитися, завдяки КВІР, який завжди хоче бути "крутим хлопцем"!", - наголосив президент США.

Трамп зазначив, що США пропонують дуже справедливу й розумну угоду.

"І я сподіваюся, що вони її приймуть, тому що якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НІЯКОГО "Добряка"! Вони впадуть швидко, впадуть легко і, якщо не приймуть УГОДУ, для мене буде честю зробити те, що необхідно було зробити з Іраном іншими президентами протягом останніх 47 років. НАСТАВ ЧАС ПОКЛАСТИ КІНЕЦЬ ІРАНСЬКІЙ МАШИНІ ВБИВСТВА!" - підсумував він.

Читайте: Трамп провів термінову нараду в Білому домі через загострення в Ормузькій протоці, - Axios

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Місію очолять Британія та Франція.

Читайте: Я не "прямо горю бажанням" зустрітися з Трампом. Це треба для "великої угоди" між США та Білоруссю, - Лукашенко

+17
Будь ласка, тільки спеціалісти в психіатрії і тільки з конкретними рекомендаціями.
19.04.2026 16:12 Відповісти
+11
Починав з того обіцяв допомогу народу в протестах проти режиму. Набрехав і надув.
Тепер розбомбив житло народу. Хоче знищити їхні електростанції.
Так це така допомога народу Ірану? Щоб вони сиділи без води їжі світла?
Скрутіть цього дібіла і в Гаагу для початку. А там нехай психіатри розберуться.
19.04.2026 16:25 Відповісти
+11
разошёлся так и сыпет треугольник будет выпит
19.04.2026 16:27 Відповісти
а може не треба
19.04.2026 16:10 Відповісти
Надо Федя, надо. Чем больше рыжий расхерачит Иран-тем лучше. ******* заслужили
19.04.2026 16:40 Відповісти
******* лучіну запалять та й будуть собі молитись Аллаху,

а вот персам загрожує гуманітарна катастрофа.
за таке в Гаазі судять.

.
19.04.2026 16:45 Відповісти
Воно то так. Та в Трампа "тєкст по дєбільному напісан".
19.04.2026 18:13 Відповісти
біда, біда !
змерзнуть перси !
візьму собі одного, хлопчика



а якщо серьозно, то трамп - уйло !
ла-ла-ла-ла-ла !

.
19.04.2026 16:43 Відповісти
а якщо серьозно, то трамп - уйло !
ла-ла-ла-ла-ла !
19.04.2026 16:51 Відповісти
Я теж так думаю, цікаво і чим він відрізняється від ху...ла. Не може справитися з військовими, так мститься цивільним.
19.04.2026 18:18 Відповісти
Яка прекрасна дитина!😍
19.04.2026 18:06 Відповісти
Єгиптянина візьми
19.04.2026 18:10 Відповісти
19.04.2026 16:12 Відповісти
19.04.2026 16:27 Відповісти
Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало. Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов!
Это их худые черти бермутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, тут примчались санитары и зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы, нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
19.04.2026 19:25 Відповісти
В тих аятол руки по лікоть в крові іранців, єменців, сирійців, євреїв навіть українців . З іншого боку Натаньяху вбивство 21 289 дітей в Газі - хіба світ у 21 ст. має право не помічати таке?
19.04.2026 16:14 Відповісти
А то нічого що Хамас не давав тим дітям евакуюватися з Гази в Египет?
19.04.2026 16:19 Відповісти
Тільки моральний збоченець на кшталт Трампа може так виправдовувати масові вбивства, тим більше дітей.
19.04.2026 23:57 Відповісти
До чого тут електростанції?
19.04.2026 16:20 Відповісти
Владислав-73% не могут осознать того что вы написали. До маємо
19.04.2026 17:44 Відповісти
А дебили за своє. Сразу кажу, я проти зе і його прибічників у владі, но за народ України
19.04.2026 18:21 Відповісти
останне китайське попередження
19.04.2026 16:15 Відповісти
Якраз хотів це написать...
19.04.2026 16:18 Відповісти
Скоріш за все останні 40 діб.
19.04.2026 16:24 Відповісти
741-ше китайське попередження.
19.04.2026 16:26 Відповісти
Їбанько 😡😡😡
19.04.2026 16:16 Відповісти
Схоже, відійшов старий від попередніх ***********.
19.04.2026 16:18 Відповісти
Ні в якому разі не захищаю Іран, але Тампон це реально американське *****.
19.04.2026 16:21 Відповісти
Добрий Трамп закінчується - буду аятол мочити по - чорному - Трамп
19.04.2026 16:21 Відповісти
Давно пора, но ты никак не можешь собраться духом. Можно начать с Бушера.
19.04.2026 16:24 Відповісти
Не просто надув, а підставив на смерть самих активних борців проти деспотичного режиму, бо не міг нарцис віддати перемогу над аятолами іранському народу. Пригадалось трагічна історія Варшавського повстання - щоб ні з ким не ділити перемогу в битві за визволення Варшави від нацистів, Сталін притримав наступ і дав час останнім для розправи над повстанцями.
20.04.2026 00:10 Відповісти
"Тримайте мене семеро.....!!!"
19.04.2026 16:26 Відповісти
.....санітарів з гамівною сорочкою, щоб не вирвався.
19.04.2026 17:54 Відповісти
Тепер зельонкiн не тiльки Довбас вiддасть, а й Kиiв
19.04.2026 16:29 Відповісти
То це ж фашизм і геноцид.
19.04.2026 16:36 Відповісти
Я попереджав, накопичать ракет "на два тижні" і знову почнуть. І так з паузами це буде тривати нескінченно.
19.04.2026 16:37 Відповісти
Бункери бомби, а не цивільні обєкти
19.04.2026 16:45 Відповісти
так Америку ще ніхто не опускав як Трамп
19.04.2026 16:47 Відповісти
Не просто опустив, а занурив в сіоніське лайно по самі гланди.
20.04.2026 00:13 Відповісти
якийсь злий Бамбр...
19.04.2026 16:49 Відповісти
Будет не только писять у мечетей но и какать?
19.04.2026 16:50 Відповісти
Добрий" і "злий поліцейський" в одній фляшці?
Ха-ха.
Вчора розповідав про "мир" та припинення війни. А завтра накаже бомбити електростанції, як це робить ***** проти України?
Що ж, Тромб звісно це зможе зробити. Але хто виконуватиме ці накази? Це ж воєнний злочин без строків давності.
Врешті, Тромб піде зі своєї посади чи його достроково з неї попросять, а от аійськові США, хто вляпається у це трампістське гуано, залишаться сам на сам з цим злочином.
Тож, в черговий раз Тромба чекає фіаско.
19.04.2026 16:51 Відповісти
Трамп знов нагнітає ситуацію навколо Ірану, щоб потім пообіцяти вільний прохід, і знов заробити чергорвий мільярд на скачку цін. Барига воно і є баригою.
19.04.2026 16:56 Відповісти
А може і ні. 2-3 тижні і вийдемо на пісдіал. Нобель готуйся.
19.04.2026 16:58 Відповісти
Как же ты павиан-павлин голосракий настопи#дел! Фуфлогон второсортный.
19.04.2026 17:03 Відповісти
Давай починай уже, вивалюй мулам енергетику та логістику. Хай камені їдять, заслужили.
19.04.2026 17:15 Відповісти
Муллияк їли добре так і їстимуть. Каміння їстиме народ.
Хоча, деменційний дід обіцяв знищити цілу цивілізацію. Що там якісь іранці.
19.04.2026 18:33 Відповісти
Насрать - хай вони помруть сьогодні а чи ми завтра -завтра й побачимо.
20.04.2026 05:08 Відповісти
Ти просто фашист чи расист? В любому випадку клієнт ФБР - Кримінальна відповідальність (федеральний рівень)Підбурювання до геноциду: Відповідно до 18 U.S.C. § 1091, заклики до геноциду (включаючи етнічне ґрунт) можуть каратися позбавленням волі на строк до 5 років та штрафом до 1 мільйона доларів.
20.04.2026 00:21 Відповісти
Іранські мули не підпадають під захист американських законів. Це навіть ChatGPT знає.
20.04.2026 05:07 Відповісти
Бачу з США не тільки Трамп з Гегсетом в Гаагу просяться.
20.04.2026 20:50 Відповісти
США не є членом Міжнародного Кримінального Суду.
21.04.2026 06:49 Відповісти
Герінг теж не визнавав трибунал в Нюрнбернгу, бо Німеччина не була членом.
21.04.2026 23:23 Відповісти
Давай уже действуй,хватит балаболить.
19.04.2026 17:23 Відповісти
Якась дивна війна Штатів з Іраном.То Іран,то Штати проголошують то мир то війну,інколи то співпадає,інколи ні...При цьому дуже шкодить позиція Трампа,позиція тупої,хвалькуватої,крикливої базарної баби...
19.04.2026 17:29 Відповісти
Удар по електростанції «просто щоб вимкнути світло в країні» - це міжнародний злочин. Удар по станції, яка живить виключно підземний ядерний завод, - це предмет юридичних суперечок, де вирішальним фактором буде обсяг «супутньої шкоди» цивільним.
19.04.2026 17:30 Відповісти
19.04.2026 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/@projektmova/shorts @projektmova

Трамп - майстер укладання угод?😂
https://www.youtube.com/shorts/BNq6ooLR-EY
Найкращий переговірник у світі!😂
https://www.youtube.com/shorts/CR-S4SNTfLM
19.04.2026 17:50 Відповісти
Ну ось і появився головний злочинець-терорист планети. Знищення електростанцій це ???
19.04.2026 18:11 Відповісти
19.04.2026 19:02 Відповісти
Даремно ви смієтеся над Трампом.Не зважаючи на всю риторику,Америка поступово знищить Іран.І ,на мою думку,весь світ від цього отримає користь.Одногт придурка свого часу проспали ,вище 38-ї(якщо пам'ятаю) паралелі.
19.04.2026 19:17 Відповісти
ПІСдун, ПІСділ, ПІСгон
19.04.2026 19:28 Відповісти
Після таких нищівних погроз у Трампа традиційно починається маневр під назвою "Трамп дал в зад, блєф не прашол"
19.04.2026 19:40 Відповісти
перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали перемога не досягли угоди перемога не досягли угоди перемога нас послали шось не тойво
19.04.2026 19:57 Відповісти
Ормузька протока, хоча Трамп оголосив її відкритою - закрита. КСІР оголосив, що протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду з іранських портів. Після обстрілу з боку Ірану двох суден, які намагалися пройти через протоку, судноплавство там припинилося, фактично не розпочавшись.
А Трамп шукає виходу із війни. Виходу, який би він міг оголосити своєю перемогою; це перша його умова/вимога миру. Він розуміє, що реальної американської мети цієї війни (зміна режиму в Ірані) - не досягнуто, і що це не скоро станеться. Що припинення іранської ядерної програми можливе лише у разі досягнення домовленості з Іраном. Але найголовніше для Трампа зараз - відновлення судноплавства в Ормузькій протоці (і це друга необхідність Трампа); та це можливо лише у випадку мирної угоди з Іраном. І чим довше Ормузька протока буде закрита для судноплавства, тим довше триматиметься висока ціна на нафту, тим довше буде дорогим паливо, тим більше буде проблем в американській економіці, тим вірогіднішою буде розгромна поразка республіканської партії на виборах до Конгресу в листопаді.
Він дуже хоче, щоб усе, що він затіяв 28 лютого, швидше закінчилося, щоб американські виборці встигли до виборів забути про наслідки. Бо розуміє: якщо не забудуть, наступні два роки його каденції будуть для нього вічним кошмаром парламентських розслідувань, імпічментів його міністрів та його самого.
Трамп, ймовірно, в створеному ним хаосі, в т.ч. дипломатичному, здогадується, що виходом була б угода, подібна до JCPOA, яка укладена у 2015 році ще з-за Обами, з якої Трамп вийшов у 2018 році. Але він не знає, як такої угоди досягти. Угоду JCPOA було досягнуто професійними американськими дипломатами, з якими працювала команда експертів - військових, ядерників. А наразі основні переговори з Іраном ведуть друг Вітьков, зять Кушнер та "такий собі Венс", які не мають жодного дипломатичного досвіду та необхідних знань. Професійного політика Рубіо до цих переговорів не допускають... І відповідні результати скоро проявляться. Хоча: вже є, он, наочно.
19.04.2026 20:16 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20474 Быть Или:

Иран опроверг своё участие во втором раунде переговоров в Исламабаде, который изначально планировался на сегодня, а затем был сдвинут на понедельник.
Об этом https://t.me/irna_1313/400575 сообщает иранское государственное агентство IRNA.
"Чрезмерные требования США, неразумные и нереалистичные утверждения, постоянная смена позиций, продолжающиеся противоречия и продолжение так называемой "морской блокады", которую мы рассматриваем как нарушение соглашения о прекращении огня, вместе с угрожающей риторикой препятствуют прогрессу на переговорах, и в таких условиях нет ясной перспективы для плодотворных переговоров", - говорится в заявлении.
Что тут сказать... Понимаете, парадокс в том, что https://t.me/ToBeOr_Official/20451 те условия сделки, которые обсуждали между собой США и Иран на первом раунде (если, конечно, верить Axios, но у нас нет оснований им не верить), в целом адекватны для США в той ситуации, в которую вогнал их Трамп, если США хотят объявить о победе и выйти из этой войны с наименьшими потерями.
США не добьются от Ирана на данном этапе чего-то большего, чем временного моратория на разработку ядерного оружия и частичного вывоза или бленда обогащённого урана. И США придётся в обмен на это что-то отдать - частично разморозить активы и/или снять санкции.
Но у меня такое чувство, что Трампу докладывают, мол, вот-тот, ещё чуть-чуть и они посыпятся. Потому что если Трамп всерьёз считает (как он https://t.me/ToBeOr_Official/20451 написал в Truth), что Иран отдаст уран просто так, то... удачи ему, что тут ещё сказать.
Блокада Ормузского пролива со стороны США, повторюсь, это верный шаг, если вы хотите склонить Иран к капитуляции. Но в таком случае мы сталкиваемся с одним неизвестным: какой запас экономической прочности у Ирана?
Если две-три недели - тогда да, США могут позволить себе побомбить, поблокировать. В том числе побомбить энергетическую инфраструктуру.
Но что если это не окажет решающего эффекта для государства, которое и так десятилетиями живёт преимущественно в нищете? Что если Иран поставил цель во что бы то ни было держаться, например, до выборов в Конгресс?
Как бы администрация Трампа тут снова не просчиталась...
19.04.2026 21:48 Відповісти
 
 