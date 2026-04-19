Більше ніякого "добряка". США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою.

Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"Іран вирішив учора відкрити вогонь у Ормузькій протоці — це повне порушення нашої угоди про припинення вогню! Багато пострілів були спрямовані на французьке судно, а також на вантажне судно зі Сполученого Королівства. Це було не дуже добре, чи не так?" - зазначив лідер США.

За словами Трампа, його представники вирушають до Ісламабада для переговорів.

"Нещодавно Іран оголосив про закриття протоки, що дивно, адже наша БЛОКАДА вже її закрила. Вони допомагають нам, самі того не знаючи, і саме вони втрачають від закритого проходу — 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді багато суден зараз прямують до США — до Техасу, Луїзіани та Аляски — щоб завантажитися, завдяки КВІР, який завжди хоче бути "крутим хлопцем"!", - наголосив президент США.

Трамп зазначив, що США пропонують дуже справедливу й розумну угоду.

"І я сподіваюся, що вони її приймуть, тому що якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НІЯКОГО "Добряка"! Вони впадуть швидко, впадуть легко і, якщо не приймуть УГОДУ, для мене буде честю зробити те, що необхідно було зробити з Іраном іншими президентами протягом останніх 47 років. НАСТАВ ЧАС ПОКЛАСТИ КІНЕЦЬ ІРАНСЬКІЙ МАШИНІ ВБИВСТВА!" - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Місію очолять Британія та Франція.

