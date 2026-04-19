Трамп провів термінову нараду в Білому домі через загострення в Ормузькій протоці, - Axios
Президент США Дональд Трамп у суботу скликав нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, присвячену загостренню ситуації в районі Ормузької протоки та перебігу переговорів з Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Ситуація близька до критичної
Ситуація, за даними джерел видання, наблизилася до критичної межі: режим припинення вогню може зірватися вже упродовж найближчих трьох днів, тоді як дата нових переговорів між США та Іраном досі не погоджена.
Після заяви Дональда Трампа про можливу угоду "за один-два дні" Іран, за повідомленнями, відновив обмеження в Ормузькій протоці та здійснив кілька атак на судна менш ніж за добу.
Бойові дії можуть поновитися
Представники сторін попереджають, що у разі відсутності прогресу бойові дії можуть поновитися вже найближчим часом.
У консультаціях брали участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спецпосланець Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Реткліфф, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.
Цього тижня командувач армії Пакистану Асім Мунір відвідав Тегеран, де виступив посередником у контактах між США та Іраном. Також повідомляється, що Трамп щонайменше один раз мав телефонні розмови з ним і представниками іранської сторони.
Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Вашингтон під час переговорів висунув нові пропозиції, які зараз аналізуються, однак офіційної відповіді ще немає.
За даними джерел, нова ескалація в районі Ормузької протоки сталася після певного просування в обговореннях щодо іранської ядерної програми та обсягів збагаченого урану.
Трамп, своєю чергою, заявив журналістам, що діалог із Тегераном триває, і до кінця дня стане зрозуміло, чи сторони наближаються до домовленості.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
- Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
- Місію очолять Британія та Франція.
Ну як Київ за 3 дні.
Трамп провів нараду!? Невже такому геніальному діячу Трампу з супер штучним персональним інтелектом планетарного масштабу є потреба з кимось радитися?
То якась помилка, яка компроментує/принижує Трампа, опускає його до рівня Байдена.
Такі як Путін, Трамп ні з ким не радяться...
ЧервоногоКрасновського Хреста.
Тільки щось жодної ємблеми немає Хреста.
Думає шо це олов'яні солдатики?
А ховрашки слухали, посміхалися, махали та молилися за свого рудого пастора та майже Іісуса з чубом...
А Трамп шукає виходу із війни. Виходу, який би він міг оголосити своєю перемогою; це перша його умова/вимога миру. Друга: він розуміє, що реальної американської мети цієї війни - зміна режиму в Ірані, не досягнуто, і тепер не скоро це станеться. Що припинення іранської ядерної програми можливе лише у разі досягнення домовленості з Іраном. Але найголовніше для Трампа зараз - відновлення судноплавства в Ормузькій протоці; та це можливо лише у випадку мирної угоди з Іраном. І чим довше Ормузька протока буде закрита для судноплавства, тим довше триматиметься висока ціна на нафту, тим довше буде дорогим паливо, тим більше буде проблем в американській економіці, тим вірогіднішою буде розгромна поразка республіканської партії на виборах до Конгресу в листопаді.
"Іран знову закрив Ормузьку протоку у відповідь на триваючу блокаду Ірану з боку США. Ціни на нафту знову підуть вгору.
Питання: на скільки нулів збільшаться статки загадкового інсайдера-везунчика?
Трамп - шахрай планетарного масштабу. Він збанкрутує США, як у свій час казино."