Трамп провів термінову нараду в Білому домі через загострення в Ормузькій протоці, - Axios

Президент США Дональд Трамп у суботу скликав нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, присвячену загостренню ситуації в районі Ормузької протоки та перебігу переговорів з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація близька до критичної

Ситуація, за даними джерел видання, наблизилася до критичної межі: режим припинення вогню може зірватися вже упродовж найближчих трьох днів, тоді як дата нових переговорів між США та Іраном досі не погоджена.

Після заяви Дональда Трампа про можливу угоду "за один-два дні" Іран, за повідомленнями, відновив обмеження в Ормузькій протоці та здійснив кілька атак на судна менш ніж за добу.

Бойові дії можуть поновитися

Представники сторін попереджають, що у разі відсутності прогресу бойові дії можуть поновитися вже найближчим часом.

У консультаціях брали участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спецпосланець Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Реткліфф, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Цього тижня командувач армії Пакистану Асім Мунір відвідав Тегеран, де виступив посередником у контактах між США та Іраном. Також повідомляється, що Трамп щонайменше один раз мав телефонні розмови з ним і представниками іранської сторони.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Вашингтон під час переговорів висунув нові пропозиції, які зараз аналізуються, однак офіційної відповіді ще немає.

За даними джерел, нова ескалація в районі Ормузької протоки сталася після певного просування в обговореннях щодо іранської ядерної програми та обсягів збагаченого урану.

Трамп, своєю чергою, заявив журналістам, що діалог із Тегераном триває, і до кінця дня стане зрозуміло, чи сторони наближаються до домовленості.

Що передувало?