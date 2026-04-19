УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13415 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
4 932 41

Трамп провів термінову нараду в Білому домі через загострення в Ормузькій протоці, - Axios

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у суботу скликав нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, присвячену загостренню ситуації в районі Ормузької протоки та перебігу переговорів з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація близька до критичної

Ситуація, за даними джерел видання, наблизилася до критичної межі: режим припинення вогню може зірватися вже упродовж найближчих трьох днів, тоді як дата нових переговорів між США та Іраном досі не погоджена.

Після заяви Дональда Трампа про можливу угоду "за один-два дні" Іран, за повідомленнями, відновив обмеження в Ормузькій протоці та здійснив кілька атак на судна менш ніж за добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані заявили, що будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки, буде атаковано

Бойові дії можуть поновитися

Представники сторін попереджають, що у разі відсутності прогресу бойові дії можуть поновитися вже найближчим часом.

У консультаціях брали участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спецпосланець Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Реткліфф, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Цього тижня командувач армії Пакистану Асім Мунір відвідав Тегеран, де виступив посередником у контактах між США та Іраном. Також повідомляється, що Трамп щонайменше один раз мав телефонні розмови з ним і представниками іранської сторони.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Вашингтон під час переговорів висунув нові пропозиції, які зараз аналізуються, однак офіційної відповіді ще немає.

Також читайте: Повідомляють про обстріл суден в Ормузькій протоці: напруга різко зростає

За даними джерел, нова ескалація в районі Ормузької протоки сталася після певного просування в обговореннях щодо іранської ядерної програми та обсягів збагаченого урану.

Трамп, своєю чергою, заявив журналістам, що діалог із Тегераном триває, і до кінця дня стане зрозуміло, чи сторони наближаються до домовленості.

Також читайте: Трамп каже, що США заберуть уран у Ірану: добровільно чи силою

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Місію очолять Британія та Франція.

Автор: 

Іран (3276) США (26339) Трамп Дональд (8717) Ормузька протока (122)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну шо, як кажуть, вліп рудий очкарік?! Думав як Венесуелою прокатіт? А тут полотенцеголові йух в гузно вставили...
показати весь коментар
19.04.2026 08:19 Відповісти
Трамп не буде воювати де не бачить швидкої перемоги і є ризик великих втрат (наземної операції), він ТАСО просто відведе кораблі і всім розкаже якусь фігню, як завжди... на це ставлять більшість фінансистів світу...
показати весь коментар
19.04.2026 09:30 Відповісти
Нарада? - ці штрихи нарядять! - доведуть Донні до цугундеру
показати весь коментар
19.04.2026 08:20 Відповісти
Збирав цю гоп - компанію шоб якшо - шо було на кого звалити
показати весь коментар
19.04.2026 08:43 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 08:23 Відповісти
Збирав "Ставку"?..
показати весь коментар
19.04.2026 08:27 Відповісти
Ставка не спрацювала. Не на те поставив.
показати весь коментар
19.04.2026 09:01 Відповісти
Немає карт.
показати весь коментар
19.04.2026 09:03 Відповісти
блеф ніхто не відміняв
показати весь коментар
19.04.2026 09:19 Відповісти
Козиря кончелись.
показати весь коментар
19.04.2026 09:35 Відповісти
Ага, саме так! Беручи до уваги те,що "trump" означає "козир"!
показати весь коментар
19.04.2026 16:19 Відповісти
Вляпався по самі вуха. Дурбелик.
показати весь коментар
19.04.2026 08:28 Відповісти
Він думав без загострення обійдеться.
Ну як Київ за 3 дні.
показати весь коментар
19.04.2026 09:42 Відповісти
Так Трамп же нікого не слухає, скликає всіх в Ситуаційній кімнаті Білого дому і каже своїм холуям, що йому хочеться.
показати весь коментар
19.04.2026 08:29 Відповісти
Трамп провів нараду!? Невже такому геніальному діячу Трампу з супер штучним персональним інтелектом планетарного масштабу є потреба з кимось радитися?

То якась помилка, яка компроментує/принижує Трампа, опускає його до рівня Байдена.

Такі як Путін, Трамп ні з ким не радяться...
показати весь коментар
19.04.2026 08:36 Відповісти
В нас одні імператори, предвадітелі племені і лідари всесвіту. Їм ні з ким радитись не потрібно.
показати весь коментар
19.04.2026 08:54 Відповісти
Це вже дно, чи знизу знов постукають?
показати весь коментар
19.04.2026 08:39 Відповісти
Всіх президентів за 60 гнати в дупу на пенсію.Хай дуркують дома.
показати весь коментар
19.04.2026 09:37 Відповісти
І заборонити вибиратися.
показати весь коментар
19.04.2026 10:49 Відповісти
А тих, кому 42 і воно ще "не лох" теж гнати, чи як?
показати весь коментар
19.04.2026 16:50 Відповісти
Як відповів Трамп - так виглядає працівник Червоного Красновського Хреста.
Тільки щось жодної ємблеми немає Хреста.
показати весь коментар
19.04.2026 11:51 Відповісти
дав доповнення до попередных об'яв, що в черговий раз відкрив ормузьку протоку і показав на картах всі напрямки по яких він її в цей раз відкрив!
показати весь коментар
19.04.2026 08:41 Відповісти
Рудий довбойоб. Якщо ти отримав ***** - то диктувати умови тобі не дозволять. Якщо тобі мало - ввалять ще.
показати весь коментар
19.04.2026 08:46 Відповісти
Цікаво як військові США будуть виконувати накази дібіла. То почав війну, потім дав відбій, тепер знову щось мутить.
Думає шо це олов'яні солдатики?
показати весь коментар
19.04.2026 08:51 Відповісти
Іран - початок кінця рудого довбня
показати весь коментар
19.04.2026 09:21 Відповісти
Найвеличніший ДОВ....Б!!!!
показати весь коментар
19.04.2026 09:34 Відповісти
ці племені люди в світі таке ******* ,шо на голову не натягнеш ...якась сектанська купка ,яка переодично знищює свої же ,тільки шоб забрати гроші та багатства , то вони вигадали коммунізм для ізбраних, зробили революцію на московії ,то вони гітлеру допомогли грошами та службою , ******** епштейн їх людина , то вони знову війну в Європі вигадали ,напавши на Україну , і шо цікаво ці ізбрані страшні фізично і ментально ,але вони міліонами вбивають частину своєї нації яка красива та розумна ,та ще ця шобла племені ,прикривається законами про свій захист,здається мені шо вони вже сотні років своєю вибірковою тактикою грабують світ ,та знищюють невгодних ...
показати весь коментар
19.04.2026 09:43 Відповісти
Тема наради - "Чим ще можно відіпрати обісрані штани й спіднє?"...
показати весь коментар
19.04.2026 09:52 Відповісти
Чекаємо нових серій найочікуваннішого серіалу "Обісрався"
показати весь коментар
19.04.2026 10:27 Відповісти
Пропоную заблокувати протоку!
показати весь коментар
19.04.2026 10:27 Відповісти
пора "трампанутому" взяти на озброєння методу "зегавари з України" і проводити "ставки" Правда результат що в одного .що в другого буде приблизно одинаковий, і дорівнюватиме нуль цілих куй десятих...
показати весь коментар
19.04.2026 10:40 Відповісти
состав наради впечатляет
показати весь коментар
19.04.2026 10:48 Відповісти
А кур'єршу, що приносила піцу до Білого дому не запросили? То нарада недієздатна. Бо кур'єрша розумніша за Додіка
показати весь коментар
19.04.2026 16:52 Відповісти
Знов розповідав своїм ховрашкам, як він усіх переміг, закінчив чергову війну, яка б не началась, якщо б він був президентом, як у аятол немає карт, а в нього є, і навіть обох півкуль: правої та лівої, як у всьому винен Байден, і які в нього класні друзі - пу, сі та ин!
А ховрашки слухали, посміхалися, махали та молилися за свого рудого пастора та майже Іісуса з чубом...
показати весь коментар
19.04.2026 11:18 Відповісти
Скільки років/десятиліть Штатам прийдеться вигрібати з цього лайна !?!?
показати весь коментар
19.04.2026 12:50 Відповісти
Ормузька протока, хоча Трамп оголосив її відкритою - закрита. КСІР оголосив, що протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду з іранських портів. Після обстрілу з боку Ірану двох суден, які намагалися пройти через протоку, судноплавство там припинилося, фактично не розпочавшись.
А Трамп шукає виходу із війни. Виходу, який би він міг оголосити своєю перемогою; це перша його умова/вимога миру. Друга: він розуміє, що реальної американської мети цієї війни - зміна режиму в Ірані, не досягнуто, і тепер не скоро це станеться. Що припинення іранської ядерної програми можливе лише у разі досягнення домовленості з Іраном. Але найголовніше для Трампа зараз - відновлення судноплавства в Ормузькій протоці; та це можливо лише у випадку мирної угоди з Іраном. І чим довше Ормузька протока буде закрита для судноплавства, тим довше триматиметься висока ціна на нафту, тим довше буде дорогим паливо, тим більше буде проблем в американській економіці, тим вірогіднішою буде розгромна поразка республіканської партії на виборах до Конгресу в листопаді.
показати весь коментар
19.04.2026 14:02 Відповісти
Трамп, ймовірно, в створеному ним хаосі, в т.ч. дипломатичному, здогадується, що виходом була б угода, подібна до JCPOA, яка укладена у 2015 році ще з-за Обами, з якої Трамп вийшов у 2018 році. Але він не знає, як такої угоди досягти. Угоду JCPOA було досягнуто професійними американськими дипломатами, з якими працювала команда експертів - військових, ядерників. А наразі основні переговори з Іраном ведуть друг Вітьков, зять Кушнер та "такий собі Венс", які не мають жодного дипломатичного досвіду та необхідних знань. Професійного політика Рубіо до цих переговорів не допускають... І відповідні результати скоро проявляться. Хоча: вже є, он, наочно.
показати весь коментар
19.04.2026 14:09 Відповісти
@ (в перекладі):
"Іран знову закрив Ормузьку протоку у відповідь на триваючу блокаду Ірану з боку США. Ціни на нафту знову підуть вгору.
Питання: на скільки нулів збільшаться статки загадкового інсайдера-везунчика?
Трамп - шахрай планетарного масштабу. Він збанкрутує США, як у свій час казино."
показати весь коментар
19.04.2026 15:09 Відповісти
 
 