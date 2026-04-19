Трамп провел экстренное совещание в Белом доме из-за обострения ситуации в Ормузском проливе, - Axios
Президент США Дональд Трамп в субботу созвал совещание в Ситуационной комнате Белого дома, посвященное обострению ситуации в районе Ормузского пролива и ходу переговоров с Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Ситуация близка к критической
Ситуация, по данным источников издания, приблизилась к критической черте: режим прекращения огня может сорваться уже в течение ближайших трех дней, тогда как дата новых переговоров между США и Ираном до сих пор не согласована.
После заявления Дональда Трампа о возможном соглашении "через один-два дня" Иран, по сообщениям, возобновил ограничения в Ормузском проливе и совершил несколько атак на суда менее чем за сутки.
Боевые действия могут возобновиться
Представители сторон предупреждают, что в случае отсутствия прогресса боевые действия могут возобновиться уже в ближайшее время.
В консультациях принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Ретклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
На этой неделе командующий армией Пакистана Асим Мунир посетил Тегеран, где выступил посредником в контактах между США и Ираном. Также сообщается, что Трамп по крайней мере один раз проводил телефонные переговоры с ним и представителями иранской стороны.
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон в ходе переговоров выдвинул новые предложения, которые сейчас анализируются, однако официального ответа пока нет.
По данным источников, новая эскалация в районе Ормузского пролива произошла после определенного продвижения в обсуждениях по иранской ядерной программе и объемам обогащенного урана.
Трамп, в свою очередь, заявил журналистам, что диалог с Тегераном продолжается, и до конца дня станет ясно, приближаются ли стороны к соглашению.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Миссию возглавят Великобритания и Франция.
Ну як Київ за 3 дні.
Трамп провів нараду!? Невже такому геніальному діячу Трампу з супер штучним персональним інтелектом планетарного масштабу є потреба з кимось радитися?
То якась помилка, яка компроментує/принижує Трампа, опускає його до рівня Байдена.
Такі як Путін, Трамп ні з ким не радяться...
Думає шо це олов'яні солдатики?