РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8581 посетитель онлайн
Новости Переговоры США и Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
2 905 28

Трамп провел экстренное совещание в Белом доме из-за обострения ситуации в Ормузском проливе, - Axios

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу созвал совещание в Ситуационной комнате Белого дома, посвященное обострению ситуации в районе Ормузского пролива и ходу переговоров с Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация близка к критической

Ситуация, по данным источников издания, приблизилась к критической черте: режим прекращения огня может сорваться уже в течение ближайших трех дней, тогда как дата новых переговоров между США и Ираном до сих пор не согласована.

После заявления Дональда Трампа о возможном соглашении "через один-два дня" Иран, по сообщениям, возобновил ограничения в Ормузском проливе и совершил несколько атак на суда менее чем за сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране заявили, что любое судно, приблизившееся к Ормузскому проливу, будет атаковано

Боевые действия могут возобновиться

Представители сторон предупреждают, что в случае отсутствия прогресса боевые действия могут возобновиться уже в ближайшее время.

В консультациях принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Ретклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

На этой неделе командующий армией Пакистана Асим Мунир посетил Тегеран, где выступил посредником в контактах между США и Ираном. Также сообщается, что Трамп по крайней мере один раз проводил телефонные переговоры с ним и представителями иранской стороны.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон в ходе переговоров выдвинул новые предложения, которые сейчас анализируются, однако официального ответа пока нет.

Читайте также: Сообщают об обстреле судов в Ормузском проливе: напряжение резко растет

По данным источников, новая эскалация в районе Ормузского пролива произошла после определенного продвижения в обсуждениях по иранской ядерной программе и объемам обогащенного урана.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам, что диалог с Тегераном продолжается, и до конца дня станет ясно, приближаются ли стороны к соглашению.

Читайте также: Трамп заявляет, что США заберут уран у Ирана: добровольно или силой

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Автор: 

Иран (2798) США (29212) Трамп Дональд (7987) Ормузский пролив (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ну шо, як кажуть, вліп рудий очкарік?! Думав як Венесуелою прокатіт? А тут полотенцеголові йух в гузно вставили...
показать весь комментарий
19.04.2026 08:19 Ответить
+6
Трамп провів термінову нараду в Білому домі через (власне) загострення.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:23 Ответить
+4
Так Трамп же нікого не слухає, скликає всіх в Ситуаційній кімнаті Білого дому і каже своїм холуям, що йому хочеться.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо, як кажуть, вліп рудий очкарік?! Думав як Венесуелою прокатіт? А тут полотенцеголові йух в гузно вставили...
показать весь комментарий
19.04.2026 08:19 Ответить
Трамп не буде воювати де не бачить швидкої перемоги і є ризик великих втрат (наземної операції), він ТАСО просто відведе кораблі і всім розкаже якусь фігню, як завжди... на це ставлять більшість фінансистів світу...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:30 Ответить
Нарада? - ці штрихи нарядять! - доведуть Донні до цугундеру
показать весь комментарий
19.04.2026 08:20 Ответить
Збирав цю гоп - компанію шоб якшо - шо було на кого звалити
показать весь комментарий
19.04.2026 08:43 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 08:23 Ответить
Збирав "Ставку"?..
показать весь комментарий
19.04.2026 08:27 Ответить
Ставка не спрацювала. Не на те поставив.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:01 Ответить
Немає карт.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:03 Ответить
блеф ніхто не відміняв
показать весь комментарий
19.04.2026 09:19 Ответить
Козиря кончелись.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:35 Ответить
Вляпався по самі вуха. Дурбелик.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:28 Ответить
Він думав без загострення обійдеться.
Ну як Київ за 3 дні.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 08:29 Ответить
Трамп провів нараду!? Невже такому геніальному діячу Трампу з супер штучним персональним інтелектом планетарного масштабу є потреба з кимось радитися?

То якась помилка, яка компроментує/принижує Трампа, опускає його до рівня Байдена.

Такі як Путін, Трамп ні з ким не радяться...
показать весь комментарий
19.04.2026 08:36 Ответить
В нас одні імператори, предвадітелі племені і лідари всесвіту. Їм ні з ким радитись не потрібно.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:54 Ответить
Це вже дно, чи знизу знов постукають?
показать весь комментарий
19.04.2026 08:39 Ответить
Всіх президентів за 60 гнати в дупу на пенсію.Хай дуркують дома.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:37 Ответить
дав доповнення до попередных об'яв, що в черговий раз відкрив ормузьку протоку і показав на картах всі напрямки по яких він її в цей раз відкрив!
показать весь комментарий
19.04.2026 08:41 Ответить
Рудий довбойоб. Якщо ти отримав ***** - то диктувати умови тобі не дозволять. Якщо тобі мало - ввалять ще.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:46 Ответить
Цікаво як військові США будуть виконувати накази дібіла. То почав війну, потім дав відбій, тепер знову щось мутить.
Думає шо це олов'яні солдатики?
показать весь комментарий
19.04.2026 08:51 Ответить
Іран - початок кінця рудого довбня
показать весь комментарий
19.04.2026 09:21 Ответить
Найвеличніший ДОВ....Б!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 09:34 Ответить
ці племені люди в світі таке ******* ,шо на голову не натягнеш ...якась сектанська купка ,яка переодично знищює свої же ,тільки шоб забрати гроші та багатства , то вони вигадали коммунізм для ізбраних, зробили революцію на московії ,то вони гітлеру допомогли грошами та службою , ******** епштейн їх людина , то вони знову війну в Європі вигадали ,напавши на Україну , і шо цікаво ці ізбрані страшні фізично і ментально ,але вони міліонами вбивають частину своєї нації яка красива та розумна ,та ще ця шобла племені ,прикривається законами про свій захист,здається мені шо вони вже сотні років своєю вибірковою тактикою грабують світ ,та знищюють невгодних ...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:43 Ответить
Тема наради - "Чим ще можно відіпрати обісрані штани й спіднє?"...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:52 Ответить
Чекаємо нових серій найочікуваннішого серіалу "Обісрався"
показать весь комментарий
19.04.2026 10:27 Ответить
Пропоную заблокувати протоку!
показать весь комментарий
19.04.2026 10:27 Ответить
 
 