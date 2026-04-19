Трамп провел экстренное совещание в Белом доме из-за обострения ситуации в Ормузском проливе, - Axios

Президент США Дональд Трамп в субботу созвал совещание в Ситуационной комнате Белого дома, посвященное обострению ситуации в районе Ормузского пролива и ходу переговоров с Ираном.

Об этом сообщает Axios.

Ситуация близка к критической

Ситуация, по данным источников издания, приблизилась к критической черте: режим прекращения огня может сорваться уже в течение ближайших трех дней, тогда как дата новых переговоров между США и Ираном до сих пор не согласована.

После заявления Дональда Трампа о возможном соглашении "через один-два дня" Иран, по сообщениям, возобновил ограничения в Ормузском проливе и совершил несколько атак на суда менее чем за сутки.

Боевые действия могут возобновиться

Представители сторон предупреждают, что в случае отсутствия прогресса боевые действия могут возобновиться уже в ближайшее время.

В консультациях принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Ретклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

На этой неделе командующий армией Пакистана Асим Мунир посетил Тегеран, где выступил посредником в контактах между США и Ираном. Также сообщается, что Трамп по крайней мере один раз проводил телефонные переговоры с ним и представителями иранской стороны.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон в ходе переговоров выдвинул новые предложения, которые сейчас анализируются, однако официального ответа пока нет.

По данным источников, новая эскалация в районе Ормузского пролива произошла после определенного продвижения в обсуждениях по иранской ядерной программе и объемам обогащенного урана.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам, что диалог с Тегераном продолжается, и до конца дня станет ясно, приближаются ли стороны к соглашению.

Что предшествовало?