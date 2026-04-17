Трамп: Соглашение о прекращении войны с Ираном будет в "ближайшие день-два"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что новые переговоры с Ираном возможны уже в эти выходные, 18–19 апреля. Он ожидает, что переговорщикам удастся достичь окончательного соглашения о прекращении войны.

Об этом американский лидер заявил в интервью Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о мирном соглашении с Ираном

Трамп, который заявил, что в последние дни лично общался с представителями Ирана, явно настроен оптимистично на переговоры.

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится на выходных. Я думаю, мы достигнем соглашения в течение ближайших дня-двух", - сказал президент США.

Несколько неназванных американских чиновников и других собеседников, осведомленных о переговорах, сообщили Axios, что, хотя был достигнут значительный прогресс и Вашингтон и Тегеран сейчас приближаются к заключению трехстраничного мирного плана, но все еще остаются разногласия по критическим вопросам.

Он повторил, что не собирается снимать морскую блокаду с Ирана до заключения соглашения, и подчеркнул, что хочет, чтобы Ормуз был открыт для всех.

В новом интервью Трамп отметил, что соглашение "обеспечит безопасность Израиля" и подчеркнул, что эта страна выйдет из войны в очень хорошем положении.

Открытие Ормузского пролива

Топ комментарии
Рудий клоун заробляє бабло , хто розуміє
17.04.2026 23:32 Ответить
Аж захотілося сказати в риму - війна стоп раз-два!
17.04.2026 23:25 Ответить
+1
Знов клоун мастурбує на біржу, а вона вже не реагує на суходрочера.
17.04.2026 23:26 Ответить
Аж захотілося сказати в риму - війна стоп раз-два!
17.04.2026 23:25 Ответить
Знов клоун мастурбує на біржу, а вона вже не реагує на суходрочера.
17.04.2026 23:26 Ответить
А іран про це знає?
17.04.2026 23:26 Ответить
Рудий клоун заробляє бабло , хто розуміє
17.04.2026 23:32 Ответить
24 години. Тобто ще не скоро.
17.04.2026 23:35 Ответить
Схоже, що трамп знайшов спосіб для збільшення кількості «зупинених» війн - сам розпалює, потім -зупиняє!
17.04.2026 23:37 Ответить
Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду.

Ця фраза, що "вони хочуть укласти угоду", від Трампа вже звучала разів 10, як мінімум, за останній місяць.
17.04.2026 23:39 Ответить
Хтось знову підкупив кріпти?
17.04.2026 23:44 Ответить
😬 Трамп шокував Нетаньяху своїм повідомленням у Truth Social про те, що удари по Лівану «заборонені». Ізраїль звернувся до Білого дому за роз'ясненнями - Axios
17.04.2026 23:45 Ответить
А казали що ізраїльтяни мають компромат на Трампа і він буде виконувати всі їх забаганки, облом всих цих конспірологів.
18.04.2026 00:21 Ответить
Ну одну забаганку точно виконав.
18.04.2026 00:22 Ответить
В МЗС Ірану заявили, що судноплавство через Ормузьку протоку здійснюватиметься за маршрутами, визначеними Іраном, і в координації з відповідними іранськими органами.
17.04.2026 23:46 Ответить
- А што нам скажет начальнік транспортного цеха?
с. М. Жванецький.
17.04.2026 23:57 Ответить
Можливо Трамп помирить Ізраїль з Іраном так як помирив Азейбаржан з Вірменією хоча там ніхто не вірив що буде мир. Ліквідувавши стару глибоко теологічну верхівку, нову омоложену верхівку КВІР можливо вийде переконати що жити в мирі ліпше ніж воювати вічно з Ізраїлем.
