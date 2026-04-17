Трамп: Соглашение о прекращении войны с Ираном будет в "ближайшие день-два"

Президент США Дональд Трамп считает, что новые переговоры с Ираном возможны уже в эти выходные, 18–19 апреля. Он ожидает, что переговорщикам удастся достичь окончательного соглашения о прекращении войны.

Об этом американский лидер заявил в интервью Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о мирном соглашении с Ираном

Трамп, который заявил, что в последние дни лично общался с представителями Ирана, явно настроен оптимистично на переговоры.

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится на выходных. Я думаю, мы достигнем соглашения в течение ближайших дня-двух", - сказал президент США.

Несколько неназванных американских чиновников и других собеседников, осведомленных о переговорах, сообщили Axios, что, хотя был достигнут значительный прогресс и Вашингтон и Тегеран сейчас приближаются к заключению трехстраничного мирного плана, но все еще остаются разногласия по критическим вопросам.

Он повторил, что не собирается снимать морскую блокаду с Ирана до заключения соглашения, и подчеркнул, что хочет, чтобы Ормуз был открыт для всех.

В новом интервью Трамп отметил, что соглашение "обеспечит безопасность Израиля" и подчеркнул, что эта страна выйдет из войны в очень хорошем положении.

Открытие Ормузского пролива

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".

