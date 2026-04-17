Трамп заявил, что Иран приостановит ядерную программу, но не получит замороженные средства

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился приостановить свою ядерную программу на неопределенный срок и не получит от США никаких замороженных средств.

Об этом американский лидер сказал в телефонном интервью Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран соглашается свернуть ядерную программу

Трамп отметил, что соглашение о прекращении войны "почти завершено". По его словам, переговоры по долгосрочному соглашению, вероятно, состоятся в эти выходные.

"Большинство основных пунктов согласовано. Все произойдет довольно быстро", — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп опроверг, что мораторий на ядерную программу Ирана истечет через 20 лет. На вопрос, будет ли программа полностью прекращена, Трамп ответил: "Не на годы, а бессрочно".

Что предшествовало

Накануне издание Axios писало, что США и Иран обсуждают план прекращения войны, который предусматривает, что Вашингтон разблокирует замороженные активы Тегерана на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на то, что Иран откажется от своих запасов обогащенного урана.

Читайте также: США предлагают Ирану разблокировать часть средств в обмен на отказ от обогащенного урана, — Axios