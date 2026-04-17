Трамп заявив, що Іран призупинить ядерну програму, але не отримає заморожених коштів

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран погодився призупинити свою ядерну програму на безстроковий термін і не отримає від США жодних заморожених коштів.

Про це американський лідер сказав в телефонному інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Іран погоджується згорнути ядерну програму

Трамп зазначив, що угода про припинення війни "майже завершена". За його словами, переговори щодо довгострокової угоди, ймовірно, відбудуться цими вихідними.

"Більшість основних пунктів узгоджено. Все відбудеться досить швидко",- заявив глава Білого дому.

Крім того, Трамп заперечив, що мораторій на ядерну програму Ірану закінчиться через 20 років. На запитання, чи буде програма повністю припинена, Трамп відповів: "Не на роки, а безстроково".

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Що передувало

Напередодні видання Axios писало, що США та Іран обговорюють план припинення війни, який передбачає, що Вашингтон розблокує заморожені активи Тегерану на суму 20 мільярдів доларів в обмін на те, що Іран відмовиться від своїх запасів збагаченого урану.

Читайте також: США пропонують Ірану розблокування частини коштів в обмін на відмову від збагаченого урану, - Axios