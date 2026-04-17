США пропонують Ірану розблокування частини коштів в обмін на відмову від збагаченого урану, - Axios

США та Іран обговорюють план припинення війни, який передбачає, що Вашингтон розблокує заморожені активи Тегерану на суму 20 мільярдів доларів в обмін на те, що Іран відмовиться від своїх запасів збагаченого урану.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позбавлення Ірану збагаченого урану

Ключовим завданням для адміністрації Трампа є позбавлення Ірану доступу до майже 2 000 кг збагаченого урану, що зберігається на підземних об'єктах, включно з 450 кг, збагаченого до 60% чистоти.

Тоді як Ірану потрібні гроші.

Переговори про обмін урану на розморожені кошти тривають давно, проте зараз сторони суттєво зблизили позиції, пише видання.

Раніше Вашингтон погоджувався лише на розмороження 6 мільярдів доларів для гуманітарних потреб Ірану, однак Тегеран наполягав на 27 мільярдах.

За словами одного з джерел видання, суму 20 мільярдів доларів запропонували США. Інший співрозмовник заявив, що ідея обміну активів на уран – лише "один із багатьох варіантів, що обговорюються" для завершення війни.

Також раніше США вимагали, що Іран передав весь свій ядерний матеріал Сполученим Штатам, але іранська сторона погодилася лише на його "розбавлення" на території Ірану.

Згідно з компромісною пропозицією, яка зараз обговорюється, частина високозбагаченого урану буде відправлена до третьої країни, а частина – розбавлена в Ірані під міжнародним наглядом.

Потенційна угода передбачає добровільний мораторій на збагачення урану в Ірані. Тегерану планують дозволити ядерні дослідження та виробництво медичних ізотопів виключно на наземних об’єктах.

Наразі сторони не дійшли згоди щодо терміну обмежень: Вашингтон наполягає на 20 роках, тоді як Іран згоден лише на 5. Посередники працюють над пошуком компромісного рішення.

Що передувало?