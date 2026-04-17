США предлагают Ирану разблокировать часть средств в обмен на отказ от обогащенного урана, — Axios

США приблизились к соглашению с Ираном об обмене урана на замороженные активы

США и Иран обсуждают план прекращения войны, который предусматривает, что Вашингтон разблокирует замороженные активы Тегерана на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на то, что Иран откажется от своих запасов обогащенного урана.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Лишение Ирана обогащенного урана 

Ключевой задачей для администрации Трампа является лишение Ирана доступа к почти 2 000 кг обогащенного урана, хранящегося на подземных объектах, включая 450 кг, обогащенного до 60% чистоты.

В то время как Ирану нужны деньги.

Переговоры об обмене урана на размороженные средства продолжаются давно, однако сейчас стороны существенно сблизили позиции, пишет издание. 

Ранее Вашингтон соглашался лишь на размораживание 6 миллиардов долларов для гуманитарных нужд Ирана, однако Тегеран настаивал на 27 миллиардах.

По словам одного из источников издания, сумму в 20 миллиардов долларов предложили США. Другой собеседник заявил, что идея обмена активов на уран – лишь "один из многих обсуждаемых вариантов" для завершения войны.

Также ранее США требовали, чтобы Иран передал весь свой ядерный материал Соединенным Штатам, но иранская сторона согласилась лишь на его "разбавление" на территории Ирана.

Согласно компромиссному предложению, которое сейчас обсуждается, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а часть — разбавлена в Иране под международным наблюдением.

Потенциальное соглашение предусматривает добровольный мораторий на обогащение урана в Иране. Тегерану планируют разрешить ядерные исследования и производство медицинских изотопов исключительно на наземных объектах.

На данный момент стороны не пришли к соглашению относительно срока ограничений: Вашингтон настаивает на 20 годах, тогда как Иран согласен лишь на 5. Посредники работают над поиском компромиссного решения.

+3
Якщо "трампон" накине ще 20 лярдів.то чалмоносці самі відвезуть йому збагачений уран в США.А ПОТІМ ЗНОВУ СОБІ ЗБАГАТЯТЬ
показать весь комментарий
17.04.2026 19:11 Ответить
+2
Пам'ятається в України забрали ядерну зброю разом із правом в майбутньому на володіння такою в обмін на російський газ, який через кілька років став оплатним по ціні, що поступово досягла світової.
Ця історія за участі США та рашистською пітьми всім відома. А відтак, на ніякі домовленості про обмеження своїх ядерних амбіцій Іран не піде.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:18 Ответить
+1
Сьогодні можуть відмовитись а завтра знову за ядерку візмуться
показать весь комментарий
17.04.2026 19:09 Ответить
тю-та трамр наче ж сказав що він переміг
показать весь комментарий
17.04.2026 19:10 Ответить
Ото дебіл заліз ща він їм ще й Техас до купи віддасть
показать весь комментарий
17.04.2026 19:15 Ответить
розведуть на довірі персів як нас в будапешті
показать весь комментарий
17.04.2026 19:31 Ответить
Іранцям, українцям та всяким унтерменшам не можна мати ядерку, бо це відсталі дикуни. Вони бажають напасти на сусідів.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:26 Ответить
Так трампон зробив усе, щоб будь-яка країна мріяла про ЯЗ! Зустріч в Анкориджі була не з преЗЕдентом України, а з зухвалим диктатором-агресором; тиск для припинення війни чинився здебільшого на Україну (яка відмовилась від ЯЗ), а не на московію (у якої є ЯЗ); заяви трампона про те, що це не війна США, хоча саме США були основним ініціатором передачі української ЯЗ на московію...
І після цього руда мавпа сподівається на відмову Ірану від намірів розробити власну ЯЗ??? Змініть йому таблетки на ті, що трампон приймав, коли був Президентом вперше - вони були більш дієвіші.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:27 Ответить
верить пиндосам нельзя!!!
Как Украину кинут и обманут с Будапешским меморандумом
показать весь комментарий
17.04.2026 19:28 Ответить
Ну так, спробовали щось війной, не вийшло, зараз торгуватися пропонують, отримати гешевт Ірану.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:29 Ответить
Не можна цілому регіону жити під диктатом вбивць. Шейхи згодні бути рабами, їм важливі тільки гроші і палаци з білими повіями. Ціла раса живе в страху, знаючи що господарі планети можуть вбити кого захочуть. Не можна поводитися з мільярдом, нехай і боягузливих народів, як з тваринами.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:34 Ответить
1. Заперечення
2. Гнів
3. Пошук компромісу - Схоже Трамп тут 🤔
4. Розпач
5. Прийняття
показать весь комментарий
17.04.2026 19:37 Ответить
Краще б зняв санкції на продаж нафти, нехай Іран з його жадібністю і необхідністю заробити бабла, хоч тут не насолив би Україні і облвалив ціни на нафту.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:46 Ответить
 
 