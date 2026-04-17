США предлагают Ирану разблокировать часть средств в обмен на отказ от обогащенного урана, — Axios

США и Иран обсуждают план прекращения войны, который предусматривает, что Вашингтон разблокирует замороженные активы Тегерана на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на то, что Иран откажется от своих запасов обогащенного урана.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Лишение Ирана обогащенного урана

Ключевой задачей для администрации Трампа является лишение Ирана доступа к почти 2 000 кг обогащенного урана, хранящегося на подземных объектах, включая 450 кг, обогащенного до 60% чистоты.

В то время как Ирану нужны деньги.

Переговоры об обмене урана на размороженные средства продолжаются давно, однако сейчас стороны существенно сблизили позиции, пишет издание.

Ранее Вашингтон соглашался лишь на размораживание 6 миллиардов долларов для гуманитарных нужд Ирана, однако Тегеран настаивал на 27 миллиардах.

По словам одного из источников издания, сумму в 20 миллиардов долларов предложили США. Другой собеседник заявил, что идея обмена активов на уран – лишь "один из многих обсуждаемых вариантов" для завершения войны.

Также ранее США требовали, чтобы Иран передал весь свой ядерный материал Соединенным Штатам, но иранская сторона согласилась лишь на его "разбавление" на территории Ирана.

Согласно компромиссному предложению, которое сейчас обсуждается, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а часть — разбавлена в Иране под международным наблюдением.

Потенциальное соглашение предусматривает добровольный мораторий на обогащение урана в Иране. Тегерану планируют разрешить ядерные исследования и производство медицинских изотопов исключительно на наземных объектах.

На данный момент стороны не пришли к соглашению относительно срока ограничений: Вашингтон настаивает на 20 годах, тогда как Иран согласен лишь на 5. Посредники работают над поиском компромиссного решения.

