Трамп: Угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два"

Президент США Дональд Трамп вважає, що нові перемовини з Іраном можливі уже цими вихідними, 18-19 квітня. Він очікує, що переговірникам вдасться досягти остаточної угоди про завершення війни.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп про мирну угоду з Іраном

Трамп, який заявив, що останніми днями особисто спілкувався з представниками Ірану, явно налаштований оптимістично на перемовини.

"Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду. Я думаю, що зустріч, ймовірно, відбудеться на вихідних. Я думаю, ми досягнемо угоди впродовж у найближчі день-два", - сказав президент США.

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Декілька неназваних американських посадовців та інших співрозмовників, поінформованих про переговори, повідомили Axios, що хоча було досягнено значного прогресу й Вашингтон і Тегеран зараз наближаються до укладання тристорінкового мирного плану, але все ще залишаються розбіжності у критичних питаннях.

Він повторив, що не збирається знімати морську блокаду з Ірану до укладання угоди, й акцентував, що хоче, аби Ормуз був відкритим для всіх.

У новому інтерв'ю Трамп вказав, що угода "забезпечить безпеку Ізраїлю" й акцентував, що ця країна вийде з війни в дуже хорошому становищі.

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Відкриття Ормузької протоки

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

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