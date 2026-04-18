Сообщают об обстреле судов в Ормузском проливе: напряжение резко растет

Ормуз снова перекрыт

Ситуация в Ормузском проливе обостряется: несколько судов сообщили, что во время прохождения по стратегическому маршруту подверглись обстрелу.

По информации Reuters, по меньшей мере два торговых судна сообщили об обстреле во время попытки пройти через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля.

Также отмечается, что об инциденте сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства. Обстоятельства происшествия и его последствия пока остаются неизвестными.

В то же время, по данным BBC, один из танкеров подвергся обстрелу со стороны катеров, которые связывают с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как отмечает Британская служба по вопросам морской торговли (UKMTO), инцидент произошел примерно в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. По предварительной информации, танкер и его экипаж не пострадали.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.
  • Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".
  • Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном и заявляет, что многие вопросы согласованы и главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием.
  • Между тем, Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США.

Доведеться, рудому Дурімару, вдесяте перемогти іран...
18.04.2026 15:38 Ответить
Пірати - Ормузького розливу - Трампа на них нема
18.04.2026 15:28 Ответить
ну це ще вони не почали стріляти в ногупо танкерам fpv-дронами. Все цікаве ще попереду.
18.04.2026 15:32 Ответить
КВІР вирішив зробити "постріл в ногу"?
18.04.2026 15:27 Ответить
18.04.2026 15:32 Ответить
Ні. Постріл в дурну макітру трампа.
18.04.2026 15:38 Ответить
18.04.2026 15:28 Ответить
кацапи і то свої підсанкціоні судна прикривають воєними кораблями та ніхто у світі не наважиться їх обіжати. так що НАТО це паперовий тигр . пшик
18.04.2026 15:36 Ответить
18.04.2026 15:38 Ответить
за щоку він візьме в десятий раз . іран по теріторії як 3 України зі 100 мл. населенням іслаських фанатів
18.04.2026 15:44 Ответить
Нее, для цього, у нього є Бессент...
18.04.2026 15:49 Ответить
Трамп досяг лише того, що Іран взяв усіх за нафтові яйця. Буде пи*дець на довгі роки.
18.04.2026 15:40 Ответить
Вже через неділю Іран віддасть уран. І пробірку з хімічною зброєю.
18.04.2026 15:40 Ответить
Блокбастер "Трампець підкрався непомітно, хоч був помітним ще здалеку".
18.04.2026 15:42 Ответить
Рудий додік в цей момент вищіпуе руде волосся на своій дупі від гніву...Може кондратій таки схватить і уся планета видохне вільно
18.04.2026 15:46 Ответить
тампону терміново треба запостити картинку себе в образі янгола месника. Типу він з вогняним мечем в руках відтинає голови аятоллам.

І це, власне кажучи, все, що він реально може зробити. Війну йому починати знову ой як не хочеться...
18.04.2026 15:46 Ответить
Трамп чекає коли наклепають нових ракет і бомб. 100% буде продовження.
18.04.2026 15:53 Ответить
У Трампа все пучком и бодро.
https://youtu.be/ze2l3XBaBrc
18.04.2026 15:59 Ответить
от, якби трамп був президентом сша , то такого не сталось би!
18.04.2026 15:47 Ответить
А як би на місці трамба був би дурачОК якійсь?
18.04.2026 15:56 Ответить
в Вашингтоні +- ранок, рудий переможець зараз прозріє
18.04.2026 16:00 Ответить
не знаю, як Іран, але через рік він затрамбує не тільки США, але і увесь світ.
18.04.2026 16:00 Ответить
Там кто-то интересовался чем побежденный Иран будет обстреливать танкеры) ну вот. Много не надо. Скоро и морские дроны появятся внезапно. Из того же военторга что и пкр у хусистов.
18.04.2026 16:02 Ответить
 
 