Сообщают об обстреле судов в Ормузском проливе: напряжение резко растет

Ситуация в Ормузском проливе обостряется: несколько судов сообщили, что во время прохождения по стратегическому маршруту подверглись обстрелу.

По информации Reuters, по меньшей мере два торговых судна сообщили об обстреле во время попытки пройти через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля.

Также отмечается, что об инциденте сообщили три источника в сфере морской безопасности и судоходства. Обстоятельства происшествия и его последствия пока остаются неизвестными.

В то же время, по данным BBC, один из танкеров подвергся обстрелу со стороны катеров, которые связывают с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как отмечает Британская служба по вопросам морской торговли (UKMTO), инцидент произошел примерно в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. По предварительной информации, танкер и его экипаж не пострадали.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".

Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном и заявляет, что многие вопросы согласованы и главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием.

Между тем, Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США.

