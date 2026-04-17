Зеленский: Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества для защиты Ормузского пролива, поскольку нынешние решения повлияют на безопасность глобального судоходства и поведение агрессивных игроков в будущем.

Об этом он сказал во время выступления на онлайн-заседании по вопросам свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимость совместных действий

"Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе так, чтобы это помогло защитить свободу судоходства во всем мире. Решения, принятые в отношении Ормуза сейчас, будут определять, как другие агрессивные игроки будут воспринимать возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах. Мы должны быть как можно более конкретными и четкими, чтобы через полгода не оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где еще многое предстоит сделать: безопасность там до сих пор в основном нестабильна, восстановление фактически не началось, а многие гуманитарные проблемы остаются нерешенными", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в Ормузе есть задачи в сфере безопасности, которые нельзя решить с помощью одних только политических решений.

"Во-первых, нужно определить, что именно в Ормузе зависит от нас всех, а что – от США. Также важно привлечь страны Ближнего Востока так, чтобы были учтены их общие интересы. Ключевой принцип – после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть", – заявил президент.

Опыт Украины

Во-вторых, по словам Зеленского, нужно как можно быстрее организовать встречу наших военных команд и проработать все критические аспекты того, как могла бы работать миссия по обеспечению безопасности в Ормузе и какой опыт может предложить каждая из сторон. Он отметил, что Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море.

Кроме того, глава государства напомнил, что Россия также пыталась заблокировать наше море, и Украина имеет опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций.

"Украинцы уже работают в регионе Залива над обеспечением безопасности в воздухе. Мы также можем способствовать безопасности на море", — добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.

