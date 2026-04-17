Зеленский: Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе

Зеленский призвал мир к совместным шагам ради безопасности в Ормузском проливе

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества для защиты Ормузского пролива, поскольку нынешние решения повлияют на безопасность глобального судоходства и поведение агрессивных игроков в будущем.

Об этом он сказал во время выступления на онлайн-заседании по вопросам свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимость совместных действий 

"Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе так, чтобы это помогло защитить свободу судоходства во всем мире. Решения, принятые в отношении Ормуза сейчас, будут определять, как другие агрессивные игроки будут воспринимать возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах. Мы должны быть как можно более конкретными и четкими, чтобы через полгода не оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где еще многое предстоит сделать: безопасность там до сих пор в основном нестабильна, восстановление фактически не началось, а многие гуманитарные проблемы остаются нерешенными", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в Ормузе есть задачи в сфере безопасности, которые нельзя решить с помощью одних только политических решений.

"Во-первых, нужно определить, что именно в Ормузе зависит от нас всех, а что – от США. Также важно привлечь страны Ближнего Востока так, чтобы были учтены их общие интересы. Ключевой принцип – после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть", – заявил президент.

Читайте также: Миссию по защите судоходства в Ормузском проливе возглавят Великобритания и Франция, — Стармер

Опыт Украины 

Во-вторых, по словам Зеленского, нужно как можно быстрее организовать встречу наших военных команд и проработать все критические аспекты того, как могла бы работать миссия по обеспечению безопасности в Ормузе и какой опыт может предложить каждая из сторон. Он отметил, что Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море.

Кроме того, глава государства напомнил, что Россия также пыталась заблокировать наше море, и Украина имеет опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций.

"Украинцы уже работают в регионе Залива над обеспечением безопасности в воздухе. Мы также можем способствовать безопасности на море", — добавил Зеленский.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.

Читайте также: Зеленский примет участие во встрече лидеров по поводу Ормузского пролива

Автор: 

безопасность (1172) Зеленский Владимир (23968) Ормузский пролив (95)
Топ комментарии
А в Україні? Чи то таке, най буде 🤔
показать весь комментарий
17.04.2026 20:21 Ответить
За кого цей лідор себе має???
показать весь комментарий
17.04.2026 20:58 Ответить
Він уявив себе лідором всесвіту! Хоча навіть на лідора двору не тягне
показать весь комментарий
17.04.2026 21:19 Ответить
Ми маємо бути якомога конкретнішими й чіткішими, щоб через пів року не опинитися в такій самій ситуації, як у Газі, де ще багато чого треба зробити: Джерело: https://censor.net/ua/n3611100
Він реально хворий на 😳.
показать весь комментарий
17.04.2026 20:23 Ответить
він не хворий, він грає роль як вміє..
показать весь комментарий
17.04.2026 20:46 Ответить
Ми також можемо сприяти безпеці на морі, - додав Зеленський. Ага, похоже тральщикам ВМСУ предстоит дорога в Ормуз.
показать весь комментарий
17.04.2026 20:25 Ответить
...на чолі з фрегатом "Сагайдачний"
показать весь комментарий
17.04.2026 20:28 Ответить
Фрегат затоплен в Николаеве. Тральщики базируются в Британии.
показать весь комментарий
17.04.2026 20:30 Ответить
Хто це почав бути сам і розгрібає.
показать весь комментарий
17.04.2026 20:26 Ответить
А от щось пиз...ти, типу, нев'їбенний "політик вселенського масштабу". В Україні все нормалбок?
показать весь комментарий
17.04.2026 20:27 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 20:27 Ответить
Оце вони так "готувалися" до вторгення, покидьки..
показать весь комментарий
17.04.2026 21:20 Ответить
Коли він вже щезне?
показать весь комментарий
17.04.2026 20:28 Ответить
Амінь 🙏🏻
Наші молитви в поміч 🎼☕🚀💐
показать весь комментарий
17.04.2026 20:34 Ответить
До речі, слушна ідея! Треба його висувати на ГенСекретаря ООН. Клоунами має керувати професіонал.
показать весь комментарий
17.04.2026 21:03 Ответить
Кварталія * щось зробить для країни свого гастролювання проживання?
Чи коли є закон про захист семітів то все вже πоhiuj
показать весь комментарий
17.04.2026 20:33 Ответить
ооооо...камандір планєти вєщаєт
показать весь комментарий
17.04.2026 20:33 Ответить
Ну так, трамп обісрався а наш предвадітель племені перехоплює ініціативу. Козирі поперли.
показать весь комментарий
17.04.2026 20:49 Ответить
🤡 генній обдовбаний , йди Україну рятуй , розпускай своїх міндічів у міністерстві ! Чорт неадекватний !!!...
показать весь комментарий
17.04.2026 20:35 Ответить
Ми маємо бути якомога конкретнішими й чіткішими, щоб через пів року не опинитися в такій самій ситуації, як у Газі, де ще багато чого треба зробити: безпека там досі здебільшого нестабільна, відновлення фактично не розпочалось, а багато гуманітарних проблем залишаються нерозв'язаними", - сказав глава держави. Як сказало б рашистське куйло "духовниє скрєпи зезедєнта" "пуповина"
показать весь комментарий
17.04.2026 20:35 Ответить
"Я дам, вам, парабеллум..."
показать весь комментарий
17.04.2026 20:38 Ответить
Ормуз ми повинні розчистити і башту в Пізі вирівняти - Зеля
показать весь комментарий
17.04.2026 20:40 Ответить
не дай, Боже, цьому народу-самогубцю ще раз помилитись
показать весь комментарий
17.04.2026 20:45 Ответить
Так я не поняв. Зеля буде на чолі місії і він розчистять Ормуз, допомагатимуть Франція і Англія?
Чи навпаки?
показать весь комментарий
17.04.2026 20:48 Ответить
Зеленский - президент Мира!!
показать весь комментарий
17.04.2026 20:57 Ответить
Чуня, а як МИКОЛАЇВ?
показать весь комментарий
17.04.2026 20:57 Ответить
Ти лять яким боком до тої протоки?
показать весь комментарий
17.04.2026 20:58 Ответить
самый потужный среди найвеличниших,
самый навелычниший среди потужных
показать весь комментарий
17.04.2026 20:59 Ответить
У нас кожен день,кожна година загроза,а він про Ормузьку протоку щось плете.В прифронтових районах по 23 ,а то і 24 години відбуваються повітряні тривоги.З цим щось треба робити,а не за протоку думати.Мабуть єврейські корні про землю обетовану напоминають?
показать весь комментарий
17.04.2026 21:08 Ответить
Зелений ідіот йди с посади президента поки не пізно..
показать весь комментарий
17.04.2026 21:28 Ответить
Славімо його!
показать весь комментарий
17.04.2026 21:30 Ответить
 
 