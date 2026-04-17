Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності спільних дій міжнародної спільноти для захисту Ормузької протоки, оскільки нинішні рішення вплинуть на безпеку глобального судноплавства та поведінку агресивних акторів у майбутньому.

Про це він сказав під час виступу на онлайн-засіданні щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Необхідність спільних дій

"Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі. Рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах. Ми маємо бути якомога конкретнішими й чіткішими, щоб через пів року не опинитися в такій самій ситуації, як у Газі, де ще багато чого треба зробити: безпека там досі здебільшого нестабільна, відновлення фактично не розпочалось, а багато гуманітарних проблем залишаються нерозв’язаними", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що в Ормузі є безпекові завдання, які не можна вирішити за допомогою лише політичних рішень.

"По-перше, треба визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що – від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб були враховані їхні спільні інтереси. Ключовий принцип – після війни безпека має посилитись, а не послабшати", - заявив президент.

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Досвід України

По-друге, за словами Зеленського, потрібно якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін. Він зазначив, що Україна вже здійснювала дуже схожу місію в Чорному морі.

Крім того, глава держави нагадав, що Росія також намагалася заблокувати наше море, і Україна має досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак та загальної координації таких операцій.

"Українці вже працюють у регіоні Затоки над безпекою в повітрі. Ми також можемо сприяти безпеці на морі", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

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