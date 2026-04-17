Місію для захисту судноплавства в Ормузькій протоці очолять Британія та Франція, - Стармер

Щойно дозволять умови, буде розпочато оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці, яку очолять Франція та Велика Британія.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про місію

За словами Стармера, оборонна місія буде спрямована на розмінування та захист судноплавства в районі Ормузької протоки.

"Ми домовилися прискорити наше військове планування. Я можу підтвердити, що разом із Францією Велика Британія очолить багатонаціональну місію із захисту свободи судноплавства, щойно дозволять умови", - сказав Стармер.

Він наголосив, що це буде винятково мирна та оборонна місія, покликана надати впевненості цивільним суднам і підтримати зусилля з розмінування.

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Глобальна необхідність

Також Стармер зазначив, що відновлення роботи цього важливого водного шляху має ґрунтуватися на "тривалій та реалістичній пропозиції".

"Відкриття протоки є глобальною необхідністю та глобальною відповідальністю. Ми маємо діяти, щоб знову забезпечити вільний потік глобальної енергії та торгівлі, щоб знизити ціни для працюючих людей. Наші громадяни мають побачити повернення до миру та стабільності, і ми зробимо все від нас залежне", – заявив він.

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Що передувало