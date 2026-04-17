Відкриття Ормузької протоки: Ціни на газ у Європі впали вперше за понад місяць

Ф'ючерсні ціни Front Month (ресурс травня) на природний газ на нідерландському хабі TTF у другій половині п'ятниці, 17 квітня, нижче 40 євро за МВт-год вперше за понад місяць.

Як пише ExPro з посиланням на дані ICE, найнижча ціна зафіксована на рівні 38,43 євро за МВт-год.

У порівнянні з 16 квітня ціни на європейському хабі впали приблизно на 9%, хоча після певної корекції стабілізувалися на рівні 39,1 євро за МВТ-год (-7,8%).

Так, при перерахунку вартість газу складає близько $490 за тисячу кубометрів.

Причини зниження ціни

Зниження цін відбулося одразу після заяви голови іранського Міністерства закордонних справ про відкриття Ормузької протоки.

Як повідомлялося, Іран відкриває Ормузьку протоку у відповідь на досягнення припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

"З урахуванням припинення вогню в Лівані прохід усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за погодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран", – сказав глава МЗС ісламської республіки Сейєд Аббас Аракчі.

Заява іранської сторони викликала різке зниження цін на природний газ та нафту на світових ринках, оскільки свідчить про можливе продовження перемовин між США та Іраном, які можуть призвести до повного завершення війни на Близькому Сході та відновлення постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку.

Утім, жоден танкер скрапленого газу поки не перетнув Ормузьку протоку, а президент США Дональд Трамп повідомив, що американська блокада Ормузької протоки для Ірану продовжиться.

Ціни на газ в Україні

Враховуючи різке зниження цін на природний газ у Європі, газ на європейських хабах торгується на 7 євро за МВт-год дешевше, ніж на українському ринку.

При цьому зниження цін на газ у Європі може призвести до відновлення комерційного імпорту природного газу до України вже в травні.

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Раніше повідомлялося, що Європа за три місяці цього року збільшила імпорт скрапленого газу з флагманського російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки.