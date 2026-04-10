Європа з початку року на 17% збільшила імпорт скрапленого газу з Росії. Це коштувало майже 3 мільярди євро

Європа за три місяці цього року збільшила імпорт скрапленого газу з флагманського російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки.

Як пише Financial Times із посиланням на дані аналітиків Kpler, імпорт із проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру зріс на 17% – до 5 млн тонн у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2025 року, передає Liga.net.

Згідно з оцінками екологічної некомерційної організації Urgewald, держави-члени Європейського Союзу витратили на газ із цього проєкту близько 2,88 млрд євро.

Водночас заборона на російський скраплений газ має набути чинності в січні 2027 року, і Євросоюз не виявив бажання її переглянути, навіть зважаючи на кризу.

При цьому заборона на імпорт за короткостроковими контрактами вже набула чинності.

Деталі контрактів на постачання газу з "Ямала СПГ" невідомі, проте, за даними джерел, ціни за довгостроковими угодами зростають у періоди високої вартості енергоносіїв.

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Продажі російського СПГ

Раніше стало відомо, що Росія прагне скористатися глобальною кризою поставок природного газу та пропонує Південній Азії купити свій підсанкційний скраплений газ зі знижкою та поставками через маловідомі посередницькі компанії.

Раніше в квітні стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Наприкінці березня стало відомо, що Індія готується відновити закупівлі скрапленого природного газу з Росії вперше з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Відмова від російського газу

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.