Росія пропонує країнам Азії свій підсанкційний газ зі знижкою 40%, – Bloomberg

Росія прагне скористатися глобальною кризою поставок природного газу та пропонує Південній Азії купити свій підсанкційний скраплений газ зі знижкою та поставками через маловідомі посередницькі компанії.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, поставки пропонувалися зі знижкою 40% від спотових цін минулого тижня через маловідомі посередницькі компанії, що базуються в Китаї та Росії.

При цьоу подавці сказали, що можуть надати документи, щоб створити враження, що партії походять із неросійських джерел, таких як Оман чи Нігерія.

Водночас поки не було підтверджено, чи були придбані якісь із партій.

Продаж російського СПГ

Хоча Росія постійно розширює експорт зі своїх санкційних США експортних заводів – "Арктик СПГ-2" та "Портовая" – більшість покупців залишаються обережними щодо придбання обмежених партій через страх санкцій із боку США.

Китай досі був єдиною країною, яка імпортувала російський скраплений газ, що знаходиться під санкціями, через мережу суден тіньового флоту.

Розширення поставок до країн за межами Китаю допомогло б Росії диверсифікувати свою клієнтську базу та розширити експорт зі своїх об'єктів, що знаходяться у "чорному списку".

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Відновлення закупівель

Раніше в квітні стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Наприкінці березня стало відомо, що Індія готується відновити закупівлі скрапленого природного газу з Росії вперше з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.