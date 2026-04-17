Миссию по защите судоходства в Ормузском проливе возглавят Великобритания и Франция, — Стармер
Как только позволят условия, начнётся оборонная военная миссия с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе, которую возглавят Франция и Великобритания.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что известно о миссии
По словам Стармера, оборонная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.
"Мы договорились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы судоходства, как только позволят условия", - сказал Стармер.
Он подчеркнул, что это будет исключительно мирная и оборонная миссия, призванная вселить уверенность в гражданские суда и поддержать усилия по разминированию.
Глобальная необходимость
Также Стармер отметил, что возобновление работы этого важного водного пути должно основываться на "долгосрочном и реалистичном предложении".
"Открытие пролива является глобальной необходимостью и глобальной ответственностью. Мы должны действовать, чтобы вновь обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все, что в наших силах", — заявил он.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
