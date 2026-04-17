Миссию по защите судоходства в Ормузском проливе возглавят Великобритания и Франция, — Стармер

Как только позволят условия, начнётся оборонная военная миссия с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе, которую возглавят Франция и Великобритания.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о миссии

По словам Стармера, оборонная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.

"Мы договорились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы судоходства, как только позволят условия", - сказал Стармер.

Он подчеркнул, что это будет исключительно мирная и оборонная миссия, призванная вселить уверенность в гражданские суда и поддержать усилия по разминированию.

Глобальная необходимость

Также Стармер отметил, что возобновление работы этого важного водного пути должно основываться на "долгосрочном и реалистичном предложении".

"Открытие пролива является глобальной необходимостью и глобальной ответственностью. Мы должны действовать, чтобы вновь обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все, что в наших силах", — заявил он.

