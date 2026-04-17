Более 10 стран готовы присоединиться к миссии в Ормузском проливе, — Стармер

Более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча по поводу Ормузского пролива

Как отмечается, сегодня, 17 апреля, Франция и Великобритания провели в Париже встречу с участием 49 стран, чтобы обсудить подготовку к возможной многонациональной оборонной миссии с целью защиты судоходства в Ормузском проливе, как только позволят условия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что встреча позволила им направить единое послание с требованием немедленного и безусловного разблокирования пролива.

В свою очередь Стармер сообщил, что на следующей неделе будут объявлены более подробные детали.

"Мы продолжим эту работу на конференции по военному планированию, которая состоится в Лондоне на следующей неделе, где мы объявим больше деталей относительно состава миссии, и уже более десятка стран предложили предоставить ресурсы", – сказал Стармер.

