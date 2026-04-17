Более 10 стран готовы присоединиться к миссии в Ормузском проливе, — Стармер
Более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Встреча по поводу Ормузского пролива
Как отмечается, сегодня, 17 апреля, Франция и Великобритания провели в Париже встречу с участием 49 стран, чтобы обсудить подготовку к возможной многонациональной оборонной миссии с целью защиты судоходства в Ормузском проливе, как только позволят условия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что встреча позволила им направить единое послание с требованием немедленного и безусловного разблокирования пролива.
Более подробно
В свою очередь Стармер сообщил, что на следующей неделе будут объявлены более подробные детали.
"Мы продолжим эту работу на конференции по военному планированию, которая состоится в Лондоне на следующей неделе, где мы объявим больше деталей относительно состава миссии, и уже более десятка стран предложили предоставить ресурсы", – сказал Стармер.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
