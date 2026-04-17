ЕС требует сохранить бесплатное судоходство через Ормузский пролив, - Каллас

Европейский Союз настаивает на сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция ЕС

По словам Каллас, вопрос свободного транзита через пролив обсуждали мировые лидеры во время международной встречи по его разблокированию.

Она подчеркнула, что любое введение платы за проход создаст опасный прецедент для глобальных морских путей.

"Иран должен отказаться от любых планов по взиманию транзитных сборов", — заявила Каллас.

Ситуация вокруг пролива

Глава дипломатии ЕС заверила, что Европа готова присоединиться к восстановлению свободного движения энергоносителей и торговли после достижения перемирия.

Ожидается, что вопрос Ормузского пролива обсудят на международной встрече с участием около 30 стран.

К ней присоединятся лидеры европейских государств, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече в формате видеосвязи.

