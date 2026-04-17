Закрытие Ираном Ормузского пролива
ЕС требует сохранить бесплатное судоходство через Ормузский пролив, - Каллас

ЕС настаивает на бесплатном судоходстве через Ормузский пролив

Европейский Союз настаивает на сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Позиция ЕС

По словам Каллас, вопрос свободного транзита через пролив обсуждали мировые лидеры во время международной встречи по его разблокированию.

Она подчеркнула, что любое введение платы за проход создаст опасный прецедент для глобальных морских путей.

"Иран должен отказаться от любых планов по взиманию транзитных сборов", — заявила Каллас.

Ситуация вокруг пролива

Глава дипломатии ЕС заверила, что Европа готова присоединиться к восстановлению свободного движения энергоносителей и торговли после достижения перемирия.

Ожидается, что вопрос Ормузского пролива обсудят на международной встрече с участием около 30 стран.

К ней присоединятся лидеры европейских государств, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече в формате видеосвязи.

Евросоюз (17949) судоходство (37) Ормузский пролив (95)
вимагає від кого? як допомогти розблокувати то війна не наша, ну тепер вимагайте імпотенти й*б@ні
17.04.2026 17:56 Ответить
А ти хтів би щоб Європа почала воювати в Ірані, що б занести хвоста Трумпу і полегшити вашому карлу- пу війну в Україні?
17.04.2026 18:13 Ответить
Як від кого вимагає? Результат трампівського "пізділу" з Іраном - плату за прохід протокою євросоюзівських суден будуть вимагати обоє (рябоє) - і Трамп, і перси.
17.04.2026 18:08 Ответить
Ніхуасе, в європейські партнери на прохання Трампа допомогти з деблокадою що сказали? Мало того, щей палки в колісна вставляли як Іспанія. А ху-ху не хо-хо?
17.04.2026 18:12 Ответить
Не старайся, не буде Європа заности хвостста Трумпу і воювати з Іраном, знищуючи ресурси, я ікі повинні йти Україні на захист від оркостану карло- пу.
17.04.2026 18:15 Ответить
Хрін вам. Розбійник Трамп сидить за ормузькою гіркою, гроші вимагає.
17.04.2026 18:15 Ответить
 
 