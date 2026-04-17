ЄС вимагає зберегти безоплатне судноплавство через Ормузьку протоку, - Каллас

Європейський Союз наполягає на збереженні безоплатного судноплавства через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

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Позиція ЄС

За словами Каллас, питання вільного транзиту через протоку обговорювали світові лідери під час міжнародної зустрічі щодо її розблокування.

Вона наголосила, що будь-яке запровадження плати за прохід створить небезпечний прецедент для глобальних морських шляхів.

"Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", – заявила Каллас.

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Ситуація навколо протоки

Глава дипломатії ЄС запевнила, що Європа готова долучитися до відновлення вільного руху енергоносіїв і торгівлі після досягнення перемир’я.

Очікується, що питання Ормузької протоки обговорять на міжнародній зустрічі за участі близько 30 країн.

До неї долучаться лідери європейських держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі відеозв’язку.

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