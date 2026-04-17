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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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ЄС вимагає зберегти безоплатне судноплавство через Ормузьку протоку, - Каллас

ЄС наполягає на безоплатному судноплавстві через Ормузьку протоку

Європейський Союз наполягає на збереженні безоплатного судноплавства через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

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Позиція ЄС

За словами Каллас, питання вільного транзиту через протоку обговорювали світові лідери під час міжнародної зустрічі щодо її розблокування.

Вона наголосила, що будь-яке запровадження плати за прохід створить небезпечний прецедент для глобальних морських шляхів.

"Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", – заявила Каллас.

Читайте: Морська блокада Ірану триватиме. США не потрібна допомога країн НАТО, - Трамп

Ситуація навколо протоки

Глава дипломатії ЄС запевнила, що Європа готова долучитися до відновлення вільного руху енергоносіїв і торгівлі після досягнення перемир’я.

Очікується, що питання Ормузької протоки обговорять на міжнародній зустрічі за участі близько 30 країн.

До неї долучаться лідери європейських держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі відеозв’язку.

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Автор: 

Євросоюз (15438) судноплавство (192) Ормузька протока (271)
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Топ коментарі
+7
Що клепок не вистачає УВАЖНО прочитати допис?

Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", - заявила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3611076

Коли ПРИТОМНІ американці планували "Бурю в пустелі", то вони з СОЮЗНИКАМИ ЗАЗДЕЛЕГІТЬ усе РОЗПЛАНУВАЛИ.
А зараз руда мавпа з гранатою пригає на всіх, щось вимагає, погрожуючи усе підірвати. З цим пришлепкуватим НЕМОЖЛИВО мати справи, у цього немає ГІДНОСТІ, його слово НІЧОГО НЕ ВАРТЕ, бо він через пів години від усього що сказав до цього відмовиться.
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17.04.2026 18:39 Відповісти
+4
Як від кого вимагає? Результат трампівського "пізділу" з Іраном - плату за прохід протокою євросоюзівських суден будуть вимагати обоє (рябоє) - і Трамп, і перси.
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17.04.2026 18:08 Відповісти
+4
А ти хтів би щоб Європа почала воювати в Ірані, що б занести хвоста Трумпу і полегшити вашому карлу- пу війну в Україні?
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17.04.2026 18:13 Відповісти

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