ЄС вимагає зберегти безоплатне судноплавство через Ормузьку протоку, - Каллас
Європейський Союз наполягає на збереженні безоплатного судноплавства через Ормузьку протоку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
Позиція ЄС
За словами Каллас, питання вільного транзиту через протоку обговорювали світові лідери під час міжнародної зустрічі щодо її розблокування.
Вона наголосила, що будь-яке запровадження плати за прохід створить небезпечний прецедент для глобальних морських шляхів.
"Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", – заявила Каллас.
Ситуація навколо протоки
Глава дипломатії ЄС запевнила, що Європа готова долучитися до відновлення вільного руху енергоносіїв і торгівлі після досягнення перемир’я.
Очікується, що питання Ормузької протоки обговорять на міжнародній зустрічі за участі близько 30 країн.
До неї долучаться лідери європейських держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у форматі відеозв’язку.
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Іран має відмовитися від будь-яких планів щодо стягнення транзитних зборів", - заявила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3611076
Коли ПРИТОМНІ американці планували "Бурю в пустелі", то вони з СОЮЗНИКАМИ ЗАЗДЕЛЕГІТЬ усе РОЗПЛАНУВАЛИ.
А зараз руда мавпа з гранатою пригає на всіх, щось вимагає, погрожуючи усе підірвати. З цим пришлепкуватим НЕМОЖЛИВО мати справи, у цього немає ГІДНОСТІ, його слово НІЧОГО НЕ ВАРТЕ, бо він через пів години від усього що сказав до цього відмовиться.