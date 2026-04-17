Понад 10 країн готові долучитися до місії в Ормузькій протоці, - Стармер

Понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Зустріч щодо Ормузької протоки

Як зазначається, сьогодні, 17 квітня, Франція та Велика Британія провели в Парижі зустріч за участю 49 країн, щоб обговорити підготовку до можливої багатонаціональної оборонної місії з метою захисту судноплавства в Ормузькій протоці, щойно дозволять умови.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що зустріч дозволила їм надіслати єдине послання з вимогою негайного та безумовного розблокування протоки.

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Більше деталей

Своєю чергою Стармер повідомив, що наступного тижня буде оголошено більше деталей.

"Ми продовжимо цю роботу на конференції з військового планування, яка відбудеться в Лондоні наступного тижня, де ми оголосимо більше деталей щодо складу місії, і вже понад десяток країн запропонували надати ресурси", – сказав Стармер.

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Що передувало