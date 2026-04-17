Понад 10 країн готові долучитися до місії в Ормузькій протоці, - Стармер
Понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зустріч щодо Ормузької протоки
Як зазначається, сьогодні, 17 квітня, Франція та Велика Британія провели в Парижі зустріч за участю 49 країн, щоб обговорити підготовку до можливої багатонаціональної оборонної місії з метою захисту судноплавства в Ормузькій протоці, щойно дозволять умови.
Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що зустріч дозволила їм надіслати єдине послання з вимогою негайного та безумовного розблокування протоки.
Більше деталей
Своєю чергою Стармер повідомив, що наступного тижня буде оголошено більше деталей.
"Ми продовжимо цю роботу на конференції з військового планування, яка відбудеться в Лондоні наступного тижня, де ми оголосимо більше деталей щодо складу місії, і вже понад десяток країн запропонували надати ресурси", – сказав Стармер.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
- Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
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