Иран снова закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США, - СМИ
В районе Ормузского пролива отмечается рост напряженности: Иран заявил об усилении контроля за прохождением судов и обвинил США в нарушении правил транзита.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут иранские СМИ и The Guardian.
Какова ситуация с Ормузским проливом на данный момент?
В частности, как сообщает Mehr News Agency, пресс-секретарь Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через пролив вернулся к режиму строгого военного контроля.
В Иране заявили, что такие шаги являются ответом на действия Соединенных Штатов, в частности на морскую блокаду, которую в Тегеране охарактеризовали как "пиратские действия".
"По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил", - цитирует заявление оперативного командования иранских вооруженных сил The Guardian.
Как долго продлится блокада?
В заявлении также отмечается, что Ормузский пролив будет оставаться фактически перекрытым до тех пор, пока США не обеспечат полную свободу морского судоходства.
"Пока США не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана к месту назначения и из места назначения обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и в прежнем состоянии", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Миссию возглавят Великобритания и Франция.
"Підписав документ про вивезення з України ядерної зброї Леонід Данилович Кучма в 1994 році. Я вже тоді не був президент, однак я не кажу, що я не мав ніякого відношення до формування в Україні питань, пов'язаних з ядерною зброєю. Всі ж, хто зі мною говорять, чогось думають, що його підписав я. Кучма тоді не міг не підписати договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо ця ядерна зброя, яка була в Україні, вона виготовлялася за межами України і, відповідно, контроль за її використанням знаходився не в Україні. Це була ядерна зброя, поставлена Радянським Союзом на території України" - Кравчук , січень 2021
Також поцікавтеся тим що Кравчук 14.01.1995 понапідписував у москві і взяв на себе зобов"язання приєднати Україну до Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1) та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в найкортші терміни. Почитайте про ст.5 Лісабонського протоколу в1992 року , як Кравчук тиснув на парламент для погодження ядерного роззброєння України.
Так що від Кучми вже нічого не залежало, він був змушений підписатися під взятими Кравчуком зобов"язання щодо ЯЗ і які були схвалені ВРУ в листопаді 1994р..
За офіційними біографічними даними, Леонід Кучма не є євреєм (ні галахічним, ні за національністю).
Основні факти:
Національність: У Вікіпедії та інших біографічних довідниках зазначено, що Леонід Кучма - українець.Походження: Народився в селі Чайкине Чернігівської області в родині селян. Батько - Данило Прокопович Кучма, мати - Параска Трохимівна Кучма.Віросповідання: У біографії зазначено, що він належить до православної церкви.
Галахічний єврей - це людина, народжена матір'ю-єврейкою, або та, що пройшла гіюр (релігійне навернення). Жодних підтверджених даних про єврейське походження по материнській лінії у Леоніда Кучми немає.
Примітка: У політичному контексті іноді зустрічаються маніпуляції або чутки, проте вони не ґрунтуються на документальних фактах.
Наскільки пам'ятаю, Горбулін ше живий? Він знає все, він ще в ті часи це відкрито казав на галузевих нарадах.
А взагалі цікаво, як пірати звинувачують інших у піратських діях, причому такі заяви роблять обидві сторони!
Що розстріляв з танків законно вибраного чеченця Хасбулатова, зробив переворот у 1993 році, Після якого ерефія стала незаконним утворенням.
Власне - повна аналогія з Ормузькою протокою.
касап єльцин розстрілює законного чеченця, після чого чеченці починають знищувати кацапів...
то ж всім зрозуміло для чого війни?
"Нафсігда" - це 3.5-5 годин.
Якраз досить щоб у п'ятницю зафіксувати прибуток та скинути найбільш ризиковані позиції на руки тих хто ігнорує найважливішу максиму поточного моменту:
Сприймайте слова Трампа серйозно, але не буквально.
Я бы не уделял большого внимания таким заявлениям. Всё, что для СМИ, - это пена и информационная война.
За кулисами в Пакистане происходит следующее: переговоры продвигаются, и скоро состоится второй раунд. Заявления для СМИ направлены на то, чтобы каждая из сторон после заключения сделки смогла сказать: мы их дожали, мы победили.
Заявить о закрытии пролива Ираном, когда он и так закрыт американской военной блокадой, - это чистая пропаганда.