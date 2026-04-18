Иран снова закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США, - СМИ

В районе Ормузского пролива отмечается рост напряженности: Иран заявил об усилении контроля за прохождением судов и обвинил США в нарушении правил транзита.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут иранские СМИ и The Guardian.

Какова ситуация с Ормузским проливом на данный момент?

В частности, как сообщает Mehr News Agency, пресс-секретарь Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через пролив вернулся к режиму строгого военного контроля.

В Иране заявили, что такие шаги являются ответом на действия Соединенных Штатов, в частности на морскую блокаду, которую в Тегеране охарактеризовали как "пиратские действия".

"По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил", - цитирует заявление оперативного командования иранских вооруженных сил The Guardian.

Как долго продлится блокада?

В заявлении также отмечается, что Ормузский пролив будет оставаться фактически перекрытым до тех пор, пока США не обеспечат полную свободу морского судоходства.

"Пока США не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана к месту назначения и из места назначения обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и в прежнем состоянии", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Миссию возглавят Великобритания и Франция.

