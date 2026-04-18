Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Иран снова закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США, - СМИ

Ормуз снова будет закрыт

В районе Ормузского пролива отмечается рост напряженности: Иран заявил об усилении контроля за прохождением судов и обвинил США в нарушении правил транзита.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут иранские СМИ и The Guardian.

Какова ситуация с Ормузским проливом на данный момент?

В частности, как сообщает Mehr News Agency, пресс-секретарь Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через пролив вернулся к режиму строгого военного контроля.

В Иране заявили, что такие шаги являются ответом на действия Соединенных Штатов, в частности на морскую блокаду, которую в Тегеране охарактеризовали как "пиратские действия".

"По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил", - цитирует заявление оперативного командования иранских вооруженных сил The Guardian.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном: Многие вопросы согласованы. Главное, чтобы у них не было ядерного оружия

Как долго продлится блокада?

В заявлении также отмечается, что Ормузский пролив будет оставаться фактически перекрытым до тех пор, пока США не обеспечат полную свободу морского судоходства.

"Пока США не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана к месту назначения и из места назначения обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и в прежнем состоянии", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Читайте также: Зеленский: Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе

Автор: 

Иран (2794) США (29207) Ормузский пролив (103)
Топ комментарии
Амерам ніколи вірити не можна. Хто сумнівається,хай згадає "гарантії безпеки" амерів Україні після Будапешту
18.04.2026 12:40 Ответить
Та протока вже як у мультику хвостик ослика ІА, то входить то виходить.
18.04.2026 12:48 Ответить
+5
В тому меморандумі немає ніяких гарантій. Там є лише фраза поважати територіальну цілістність та не застосовувати ЯЗ проти України. І досить на цьому спікулювати. Треба запитати чучму який спокійно живе на своїй дачі та потягує віскарик, як він міг підписати таке розводилово?
18.04.2026 12:52 Ответить
Там ще один нюанс він навіть не вступив в дію, тому що мав бути затверджений Сенатом, але Кучма так спішив отримати гроші від раші і газ для своїх олігархів, що не дочекався і так віддав.
18.04.2026 12:59 Ответить
покажи пруфи
18.04.2026 13:02 Ответить
І ще один нюанс. Майже всю тактичну ЯЗ кацапи вивезли раніше, залишились тільки літаки та шахти з міжконтенентальними ракетами які були заточені на США та країни ЄС, але самостійно технічно їх запустити Україна всерівно не могла. Хоча технічну частину запуску можна було переробити. Тому тут в США та кацапів бажання співпадали і вони тиснули на Україну з обох боків обіцяючи молочні ріки та кісельні береги. Короче на*бали як хотіли.
18.04.2026 13:06 Ответить
не бреши! на тактичну ЯЗ амери навіть уваги не звертали,їх цікавили те,що по них може дістати. Кучма віддав тактичну ЯЗ зі своєї ініціативи
18.04.2026 13:08 Ответить
США не звертали, а кацапам навіть в гузні свербіло. Тому її перед розпадом совка і вивезли. А ще вивозили ешалонами совєцьі рублі, золото та багато ще чого з України. Якщо не знаєш то не тринди, а я був свідком цього дійства. Де і як я це бачив, звісно, що писати тут не буду.
18.04.2026 13:12 Ответить
Тактичну кацапи вивезли самі і ні в кого не питали.
18.04.2026 13:39 Ответить
В ПАР теж відмовились від розробки ядерної зброї, але весь збагачений уран вилучили і оголосили національним багатством. Зараз застосовують в медицині. Хто заважав нам зробити те ж саме? Українці за совка отримували 7 копійок з заробленого карбованця, бо все йшло на створення ядерного щита. А потім комуністи - Кравчук і Кучма - віддали працю поколінь задарма...
18.04.2026 13:19 Ответить
Ну так я ж про це і кажу. Чучма з кравчуком заграваючи з кацапами багато біди наробили Україні.
18.04.2026 13:25 Ответить
спитай у своїх любих піндосів, чому вони погрожували невизнанням Української Держави (Буш старший), чому погрожували економічною блокаю (Клінтон)
18.04.2026 13:01 Ответить
А чого вони мої любимі, з чого ти це взяв?
https://censor.net/ua/comments/locate/3611167/6c936928-81ea-4903-b9ff-0c70d339224f
18.04.2026 13:09 Ответить
обіцяти - це ще не женитися.
18.04.2026 13:10 Ответить
ні не досить. амери з тих часів стали ще підлішими і небезпечнішими
18.04.2026 13:07 Ответить
Прізрак антиамериканізму бродить по Україні.
18.04.2026 13:40 Ответить
Він його не підписував, це зробив Кравчук, а Кучма вже виконував підписане.
18.04.2026 13:12 Ответить
Від України на Будапештському меморандумі, підписаному 5 грудня 1994 року, стоїть підпис тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Крапка! Шо там робив Кравчук це вже не важливо. Кучма був президентом вже майже пів року. А до того був прем'єрміністром, він був вкурсі всіх справ щодо цього меморандуму. Так шо не треба триндіти.
18.04.2026 13:16 Ответить
Ну так в тому і річ, що Кучма лише поставив "крапку " на тому що до нього зробив Кравчук, який до речі сам зізнався, що фактично підставив його.
"Підписав документ про вивезення з України ядерної зброї Леонід Данилович Кучма в 1994 році. Я вже тоді не був президент, однак я не кажу, що я не мав ніякого відношення до формування в Україні питань, пов'язаних з ядерною зброєю. Всі ж, хто зі мною говорять, чогось думають, що його підписав я. Кучма тоді не міг не підписати договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо ця ядерна зброя, яка була в Україні, вона виготовлялася за межами України і, відповідно, контроль за її використанням знаходився не в Україні. Це була ядерна зброя, поставлена Радянським Союзом на території України" - Кравчук , січень 2021
Також поцікавтеся тим що Кравчук 14.01.1995 понапідписував у москві і взяв на себе зобов"язання приєднати Україну до Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1) та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в найкортші терміни. Почитайте про ст.5 Лісабонського протоколу в1992 року , як Кравчук тиснув на парламент для погодження ядерного роззброєння України.
Так що від Кучми вже нічого не залежало, він був змушений підписатися під взятими Кравчуком зобов"язання щодо ЯЗ і які були схвалені ВРУ в листопаді 1994р..
18.04.2026 13:40 Ответить
Галахічний єврей Кучма за 8 років "президенства" нацарював 8 мільярдів доларів. Зараз сидить на Лазурному узбережжі Франції, а його зять , Пінчук, продовжує грабувати Україну...
18.04.2026 13:21 Ответить
Огляд від ШІ

За офіційними біографічними даними, Леонід Кучма не є євреєм (ні галахічним, ні за національністю).
Основні факти:
Національність: У Вікіпедії та інших біографічних довідниках зазначено, що Леонід Кучма - українець.Походження: Народився в селі Чайкине Чернігівської області в родині селян. Батько - Данило Прокопович Кучма, мати - Параска Трохимівна Кучма.Віросповідання: У біографії зазначено, що він належить до православної церкви.
Галахічний єврей - це людина, народжена матір'ю-єврейкою, або та, що пройшла гіюр (релігійне навернення). Жодних підтверджених даних про єврейське походження по материнській лінії у Леоніда Кучми немає.
Примітка: У політичному контексті іноді зустрічаються маніпуляції або чутки, проте вони не ґрунтуються на документальних фактах.
18.04.2026 13:48 Ответить
Те що гарантії були фількіною грамотою всім людям в темі було зрозуміло ще до підписання. І лють, яка мене охоплювала коли різали стратегів в Узині, поступається тільки люті після виборів немитими пересічними ЗекоМанди.
А тепер залишається лише обісцяти могилу Кравчука і плювати в Кучму.
18.04.2026 13:17 Ответить
Це вже ритуал відвідання Байкового кладовища...
18.04.2026 13:23 Ответить
Кучму ще можна арештувати і допитати про обставини такого ганебного "роззброєння". Було б добре встигнути впаяти йому довічний термін. А заодно арештувати і Пінчука,який найбільше виграв від позбавлення ЯЗ
18.04.2026 13:28 Ответить
Всі обставини добре відомі.
Наскільки пам'ятаю, Горбулін ше живий? Він знає все, він ще в ті часи це відкрито казав на галузевих нарадах.
18.04.2026 13:33 Ответить
і він живий і Костенко живий,та й документи повинні бути,звичайно,якщо їх ЦРУ та його агентура не знищили...
18.04.2026 13:37 Ответить
Та ні, все у Горбуліна в голові - а розум у нього таки досить ясний.
18.04.2026 13:40 Ответить
так, з дрона можна плюнути, дрон запускаємо, бачимо Сучму - і з дрона в його рожу - На, то тобі привіт від кріпацького народу.
я ж нічого не порушив, не закликАю ні до чого?
18.04.2026 13:43 Ответить
Білорусія та Казахстан точно такий Меморандум підписали, але про це ні слова.
18.04.2026 13:40 Ответить
рижий недоносок всіх заплутав
18.04.2026 12:41 Ответить
18.04.2026 12:50 Ответить
Іран качає права - Трампа на нього нема
18.04.2026 12:41 Ответить
аааааааазахаха
18.04.2026 12:42 Ответить
Раніше подібний цирк я бачив тільки в нашому парламенті, а тепер цим займаються на міжнародному рівні, включно з колишнім "Світовим поліцейським".
А взагалі цікаво, як пірати звинувачують інших у піратських діях, причому такі заяви роблять обидві сторони!
18.04.2026 12:43 Ответить
Ще раніше такий цирк був у російському парламенті при алкоголіку єльцину.
Що розстріляв з танків законно вибраного чеченця Хасбулатова, зробив переворот у 1993 році, Після якого ерефія стала незаконним утворенням.
Власне - повна аналогія з Ормузькою протокою.
касап єльцин розстрілює законного чеченця, після чого чеченці починають знищувати кацапів...
18.04.2026 12:52 Ответить
Та що ж це робиться-трамп ж переміг Іран та його бджіл-це якісь неправильні бджоли-їх перемогли а вони протоки то закривають то відкривають-
18.04.2026 12:43 Ответить
а, хтось нєхіло заробляє на біржі....
то ж всім зрозуміло для чого війни?

*****, хотів поневолити та розграбувати україну.
трамп, хотів нафти побільше, і конкурентів знищити.
обидва відсмоктують!!!!

ще, синь пінь хоче у тайваня технології сп*здить, і остаточно захвати світ чипуванням.
18.04.2026 12:45 Ответить
У вас причинно наслідковий зв'язок шиворот навиворіт. Ті хто заробляють не роблять воєн, а лишень передбачають дії дебілів що ті войни розв'язують. Бо на мирі можна заробити на декілька порядків більше.
18.04.2026 13:12 Ответить
це п*здець!!!
трамп і зятькоф з вітьковим не заробляють?
***** з ротербергами не заробляють?
сінь пінь, з холуями не заробляють?
от звідки, ви, мамкіни аналітєгі беретесь?
18.04.2026 13:16 Ответить
Вони підняли сумарно десь з мільярд. Це реально копійки. Вони в рази більше підняли на крипті, розвідки мага-лохів.
18.04.2026 13:20 Ответить
... розвівши...
18.04.2026 13:23 Ответить
Так і кажу ж - на війні заробляють дебіли типу *****.
18.04.2026 13:22 Ответить
про міндіча, не чули?
18.04.2026 13:23 Ответить
А шо, Міндіч війну почав? Це новина для мене, я думав то ***** був.
18.04.2026 13:28 Ответить
міндіч і ко готували україну до продажу.
і, це їм майже вдалося.
але ж, кляті українці вперлися.
****************!!!!
18.04.2026 13:34 Ответить
З Києва беремося, з Києва. Але вже давненько, в акурат після того як другі вибори Кучми переконали мене не брати участі в 40 роках ходіння по пустелі разом із пересічними.
Так і сталося, совкове рабство ще й досі не всі з себе вичавили.
18.04.2026 13:27 Ответить
Недолго музыка играла. Ну или близко к тому).
18.04.2026 12:46 Ответить
18.04.2026 12:48 Ответить
Горшочек тоже важная часть происходящего).
18.04.2026 12:49 Ответить
Добре, що ви пам'ятаєте класику. Але ви її погано пам'ятаєте. У фокусі з горщиком брав участь не хвіст, а повітряна кулька.
18.04.2026 13:14 Ответить
То був не хвостик, а лузнувша кулька, та порожний горшечок, з якого американській віні весь мед зʼїв.
18.04.2026 13:27 Ответить
Це все через те, що в Америцi тепер ніч і рудий спить? Як прокинеться-все розблокує?
18.04.2026 12:51 Ответить
А чому нафту через Червоне море не вивозять саудити?
18.04.2026 12:58 Ответить
- Я відкриваю Ормундську протоку НАФСІГДААА!!!

словникД.Ф. трампа.
"Нафсігда" - це 3.5-5 годин.
18.04.2026 13:00 Ответить
Імпотрамп, вме ніяк не закінчить 11-ту війну 😂
18.04.2026 13:04 Ответить
То вже буде нова, 12-та.
18.04.2026 13:24 Ответить
Недовго музика ця грала.
Якраз досить щоб у п'ятницю зафіксувати прибуток та скинути найбільш ризиковані позиції на руки тих хто ігнорує найважливішу максиму поточного моменту:
Сприймайте слова Трампа серйозно, але не буквально.
18.04.2026 13:08 Ответить
Срочна випускайтє Трампа...
18.04.2026 13:18 Ответить
18.04.2026 13:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/iran-i-ormuzskiy-proliv-chto-proiskhodit-za-kulisami/ Олег Пономарь:
Я бы не уделял большого внимания таким заявлениям. Всё, что для СМИ, - это пена и информационная война.
За кулисами в Пакистане происходит следующее: переговоры продвигаются, и скоро состоится второй раунд. Заявления для СМИ направлены на то, чтобы каждая из сторон после заключения сделки смогла сказать: мы их дожали, мы победили.
Заявить о закрытии пролива Ираном, когда он и так закрыт американской военной блокадой, - это чистая пропаганда.
18.04.2026 13:24 Ответить
Ну шо це робицця? Знову рушникоголові в шльопанцях Тромбу по губах поводили.
18.04.2026 13:40 Ответить
подряд два президента америки с маразом и поехавшей кукухой, поздравляю америка
18.04.2026 13:43 Ответить
Не розумію одного. Невже все НАТО не може зібратися та розхерачити все узберіжжя Ірану. А для контролю вільного судноплавста поставити гарнізони ООН? Як Ізраїль зробив зпершу в Газі, а зараз в Лівані. Далі час всім вийти, а їх житло та інфрастуктуру напалмом. Рушникоголові бажають жити по законам середньовіччя, то нехай повертаються жити у палатках без світла, води та каналізації.
18.04.2026 13:49 Ответить
 
 