Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном: Многие вопросы согласованы. Главное, чтобы у них не было ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сигналах в переговорах с Ираном, однако предупредил, что перемирие может завершиться без достижения окончательного соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Переговоры США и Ирана
Похоже, на Ближнем Востоке с Ираном дела идут очень хорошо. Мы ведем переговоры в течение выходных. Я ожидаю, что все пройдет хорошо. Многие из этих вопросов уже обсуждены и согласованы", - заверил Трамп.
Он подчеркнул, что ключевым требованием США является отказ Ирана от разработки ядерного оружия.
Главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, и это важнее всего остального", - добавил Трамп.
Детали от Трампа
В то же время Трамп дал понять, что если договоренностей достичь не удастся, США могут отказаться от режима перемирия и усилить давление, в частности рассматривается вариант блокады иранских портов.
Американский президент также отметил, что прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут состояться уже в ближайшие выходные, хотя дипломаты скептически оценивают такую перспективу.
В частности, в столице Пакистана Исламабаде, где ранее проходили встречи сторон, пока не наблюдается никаких признаков подготовки к новым переговорам.
Несмотря на это, посреднические усилия продолжаются. Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир проводит консультации в Тегеране, а стороны, по информации пакистанских источников, обсуждают возможность подписания предварительного меморандума, который может стать основой для более широкого соглашения в течение ближайших 60 дней.
Ранее Трамп отмечал, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет заключено в "ближайшие день-два".
Открытие Ормузского пролива
- 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.
- Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".
