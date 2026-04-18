Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном: Многие вопросы согласованы. Главное, чтобы у них не было ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сигналах в переговорах с Ираном, однако предупредил, что перемирие может завершиться без достижения окончательного соглашения.

Переговоры США и Ирана

Похоже, на Ближнем Востоке с Ираном дела идут очень хорошо. Мы ведем переговоры в течение выходных. Я ожидаю, что все пройдет хорошо. Многие из этих вопросов уже обсуждены и согласованы", - заверил Трамп.

Он подчеркнул, что ключевым требованием США является отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть резко снизились после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

Главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, и это важнее всего остального", - добавил Трамп.

Детали от Трампа

В то же время Трамп дал понять, что если договоренностей достичь не удастся, США могут отказаться от режима перемирия и усилить давление, в частности рассматривается вариант блокады иранских портов.

Американский президент также отметил, что прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут состояться уже в ближайшие выходные, хотя дипломаты скептически оценивают такую перспективу.

В частности, в столице Пакистана Исламабаде, где ранее проходили встречи сторон, пока не наблюдается никаких признаков подготовки к новым переговорам.

Несмотря на это, посреднические усилия продолжаются. Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир проводит консультации в Тегеране, а стороны, по информации пакистанских источников, обсуждают возможность подписания предварительного меморандума, который может стать основой для более широкого соглашения в течение ближайших 60 дней.

Ранее Трамп отмечал, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет заключено в "ближайшие день-два".

Читайте также: "Произойдет что-то очень позитивное": Трамп вновь заявил, что США могут заключить соглашение с Ираном в ближайшее время

Открытие Ормузского пролива

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта призвал Иран воспользоваться импульсом перемирия для решения ядерного вопроса

Топ комментарии
По факту мінєтчік своєю операцією в Ірані, добився нічого жодного пункту по факту. Тепер згодний на все що полоьенця скажуть то і підпише. Цікаво глянути на покер фейс Бі-Бі.
18.04.2026 10:46 Ответить
"Дурак, он і єсть дурак". Іранці не дурні. Навіть якщо скажуть, що відмовляться, не відмовляться нізащо. Крім того, я щось не пам'ятаю, щоб вони взагалі чітко признавались, що вона в них є.
18.04.2026 11:16 Ответить
Балабол як Буратіна
18.04.2026 10:47 Ответить
Скажуть шо на ядерці ставлять хрест і на другий день почнуть виготовляти
18.04.2026 10:51 Ответить
Заявляють, що знищили всю промисловість (левова частина доходів від експорту металопродукції), але погрожують закрити порти.
18.04.2026 10:56 Ответить
А чого це рашці і сша можна, а іншим - зась?! Наразі кожна притомна країна розуміє, що саме ЯЗ- єдина, хоч якась гарантія безпеки!
18.04.2026 10:57 Ответить
Це він співає пісню зі слів Нітяньяху. Бо щось не чув от цього презерватива що Корея , Пкістан, Індія і головне кацапія мають право на ЯЗ. Не чув також щою до війни рушнкоголові погрожували США
18.04.2026 11:06 Ответить
довбо(ОЙ)б...
18.04.2026 11:07 Ответить
Вечером рудий паяц виригає щось інше.
18.04.2026 11:08 Ответить
Шахрай і безпринципна тварина косить бабло на біржових гойдалках і створює хаос всюди, до чого дотягується. Щоб ти здох, руде чмо.
18.04.2026 11:22 Ответить
 
 