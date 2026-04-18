УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14611 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану
1 481 24

Трамп очікує прогресу на перемовинах з Іраном: Багато питань узгоджено. Головне, щоб вони не мали ядерної зброї

трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив про позитивні сигнали в переговорах з Іраном, однак застеріг, що перемир’я може завершитися без досягнення остаточної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини США та Ірану

Схоже, на Близькому Сході з Іраном справи йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори протягом вихідних. Я очікую, що все пройде добре. Багато з цих питань вже обговорено та узгоджено", - запевнив Трамп.

Він підкреслив, що ключовою вимогою США є відмова Ірану від розробки ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту різко знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки

Головне, щоб Іран не мав ядерної зброї. Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, і це важливіше за все інше", - додав Трамп.

Деталі від Трампа

Водночас Трамп дав зрозуміти, що якщо домовленостей досягти не вдасться, США можуть відмовитися від режиму перемир’я і посилити тиск, зокрема розглядається варіант блокади іранських портів.

Американський президент також зазначив, що прямі перемовини між Вашингтоном і Тегераном можуть відбутися вже найближчими вихідними, хоча дипломати скептично оцінюють таку перспективу.

Зокрема, у столиці Пакистану Ісламабаді, де раніше проходили зустрічі сторін, наразі не спостерігається жодних ознак підготовки до нових переговорів.

Попри це, посередницькі зусилля тривають. Головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір проводить консультації в Тегерані, а сторони, за інформацією пакистанських джерел, обговорюють можливість підписання попереднього меморандуму, який може стати базою для ширшої угоди протягом найближчих 60 днів.

Раніше Трамп зазначав, що угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два.

Читайте також: "Станеться щось дуже позитивне": Трамп знову заявив, що США можуть укласти угоду з Іраном найближчим часом

Відкриття Ормузької протоки

  • 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
  • Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта закликав Іран скористатися імпульсом перемир’я для вирішення ядерного питання

Автор: 

Іран (3628) перемовини (3865) США (26994) Трамп Дональд (9092)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А чого це рашці і сша можна, а іншим - зась?! Наразі кожна притомна країна розуміє, що саме ЯЗ- єдина, хоч якась гарантія безпеки!
показати весь коментар
18.04.2026 10:57 Відповісти
+8
Балабол як Буратіна
показати весь коментар
18.04.2026 10:47 Відповісти
+5
Вечером рудий паяц виригає щось інше.
показати весь коментар
18.04.2026 11:08 Відповісти

Завантаження...

 
 