Трамп очікує прогресу на перемовинах з Іраном: Багато питань узгоджено. Головне, щоб вони не мали ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп повідомив про позитивні сигнали в переговорах з Іраном, однак застеріг, що перемир’я може завершитися без досягнення остаточної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Перемовини США та Ірану

Схоже, на Близькому Сході з Іраном справи йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори протягом вихідних. Я очікую, що все пройде добре. Багато з цих питань вже обговорено та узгоджено", - запевнив Трамп.

Він підкреслив, що ключовою вимогою США є відмова Ірану від розробки ядерної зброї.

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Головне, щоб Іран не мав ядерної зброї. Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, і це важливіше за все інше", - додав Трамп.

Деталі від Трампа

Водночас Трамп дав зрозуміти, що якщо домовленостей досягти не вдасться, США можуть відмовитися від режиму перемир’я і посилити тиск, зокрема розглядається варіант блокади іранських портів.

Американський президент також зазначив, що прямі перемовини між Вашингтоном і Тегераном можуть відбутися вже найближчими вихідними, хоча дипломати скептично оцінюють таку перспективу.

Зокрема, у столиці Пакистану Ісламабаді, де раніше проходили зустрічі сторін, наразі не спостерігається жодних ознак підготовки до нових переговорів.

Попри це, посередницькі зусилля тривають. Головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір проводить консультації в Тегерані, а сторони, за інформацією пакистанських джерел, обговорюють можливість підписання попереднього меморандуму, який може стати базою для ширшої угоди протягом найближчих 60 днів.

Раніше Трамп зазначав, що угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два.

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Відкриття Ормузької протоки

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

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