Ціни на нафту різко знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки

Ціни на нафту впали приблизно на 9% після того, як Іран заявив, що прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку залишається відкритим до завершення режиму припинення вогню. Водночас президент Дональд Трамп повідомив, що Іран нібито погодився більше не закривати протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на $9,01, або на 9,07%, до $90,38 за барель після падіння до внутрішньоденного мінімуму $86,09. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили $10,48, або 11,45%, опустившись до $83,85 за барель після досягнення мінімуму $80,56.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Обидва контракти зафіксували найбільше денне падіння з 8 квітня.

"Оскільки ринок зараз швидко знижує надзвичайно високу премію за ризик, накопичену за останні два тижні, ціноутворення на нафту повертається до нормалізації фактичного потоку, а не до ризику перебоїв", – йдеться у коментарі аналітиків Gelber & Associates.

За даними відстеження суден, близько 20 кораблів було зафіксовано в русі з Перської затоки у напрямку виходу через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, напередодні Іран заявив про відкриття Ормузької протоки на час дії режиму припинення вогню в Лівані.

"З урахуванням припинення вогню в Лівані, прохід усіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за погодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран", ‒ повідомив глава МЗС ісламської республіки Сейєд Аббас Аракчі.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США розпочали операцію з виявлення та знешкодження іранських морських мін в Ормузькій протоці.