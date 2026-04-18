Іран знову закриває Ормузьку протоку через "піратські дії" США, - ЗМІ

У районі Ормузької протоки фіксується зростання напруженості: Іран заявив про посилення контролю над проходженням суден і звинуватив США у порушеннях правил транзиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть іранські ЗМІ та The Guardian.

Яка наразі ситуація з Ормузькою протокою?

Зокрема, як інформує Mehr News Agency, речник Центрального штабу іранської організації "Хатам аль-Анбія" заявив, що транзит через протоку повернувся до режиму суворого військового контролю.

В Ірані заявили, що такі кроки є відповіддю на дії Сполучених Штатів, зокрема на морську блокаду, яку в Тегерані охарактеризували як "піратські дії".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил", - цитує заяву оперативного командування іранських збройних сил The Guardian.

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Скільки триватиме блокада?

У заяві також зазначається, що Ормузька протока залишатиметься фактично перекритою до моменту, поки США не забезпечать повну свободу морського судноплавства.

"Доки США не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що прямують з Ірану до пункту призначення та з пункту призначення назад до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стані", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Місію очолять Британія та Франція.

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