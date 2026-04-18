Трамп заявляет, что США заберут уран у Ирана: добровольно или силой

Трамп заявил о приостановке ядерной программы Ирана без размораживания активов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты все равно получат иранские запасы высокообогащенного урана, однако предупредил: в случае провала переговоров это может произойти гораздо более жестким и менее дипломатичным образом.

Что говорит Трамп?

Отвечая на вопрос о сроках вывоза из Ирана того, что он назвал "ядерной пылью", Трамп отказался предоставить конкретные данные.

"Очевидно, я не собираюсь называть вам сроки, за исключением того, что, если мы подпишем соглашение, тогда я смогу назвать вам срок: где-то после подписания соглашения мы отправимся в Иран, и мы заберем это вместе, и мы вернем 100% этого обратно в Соединенные Штаты", - сказал Трамп.

В то же время он заверил, что США получат иранские запасы урана.

Если мы этого не сделаем, мы получим его в другой форме, в гораздо более враждебной форме. Но в любом случае мы это сделаем", - добавил он.

Ранее Трамп отмечал, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет заключено в "ближайшие день-два".

Ситуация с Ормузским проливом

  • 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.
  • Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".
  • Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном и заявляет, что многие вопросы согласованы и главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием.
  • Между тем, Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США

У деда опять кончились таблетки? Прикольно когда вместо мудрости к подобным персонажам с возрастом под ручку приходят дедушка Альцгеймер и бабушка Деменция.
18.04.2026 14:23 Ответить
Ага, ага. Якби могли, то вже б забрали.
18.04.2026 14:16 Ответить
Можна вже не читати. Воно тупо меле як з гарячки.
18.04.2026 14:26 Ответить
Ага, хай пробують.
18.04.2026 15:58 Ответить
Неможливо забрати у Ірану уран. Це порушує закони римування та віршування.
18.04.2026 14:19 Ответить
Уран Ірана - болюча рана )
18.04.2026 15:05 Ответить
Трамп базіка. Він не вбивав палицею в зад, не вішав Саддама. Попередники були набагато кривавими. У них жертв не один мільйон.
18.04.2026 14:21 Ответить
Da , 100 milionov .....alih roz 🤪
18.04.2026 15:10 Ответить
Трамп може забрати в дитини цукорку. Буквально. У справжньої маленької дитини. Справжню цукорку. Тому, що він дорослий великий. Буквально великий. Не дорослий, а великий проти маленької дитини. У дорослого бородатого рушникоголовця Трамп забрати нічого не може - сцикун.
18.04.2026 14:25 Ответить
Я їм покажу кузькіну мать! - Трамп
18.04.2026 14:27 Ответить
Достатньо одного приклада у світі, як розвели лоха на ядерну зброю. Іран бачить лоха, котрий умоляєт США продать (!) зброю для захисту, лоха, котрий втратив території та мільони людей, повіривши встратим ковбоям.
18.04.2026 14:29 Ответить
Навіщо їм бачити лоха. На них вже напали.
18.04.2026 14:35 Ответить
Імя, сєстра?
18.04.2026 15:34 Ответить
Миша,к тебе таки пришла белка!Ты с кем разговариваешь,какое имя??Ты фильм Три мушкетера пересмотрел в детстве и тебя заклинило,после вчерашнего,пятничного перепоя?? Имя сестра-имя!! Делириум тременс!
18.04.2026 15:52 Ответить
Ім'я тої особи яка колись віддала ядерну зброю, а зараз вона вже ,,умоляєт,, США надати любу зброю для захисту. Мені цікаво кого мав наувазі твій ментальний друг-дописувач.
18.04.2026 15:59 Ответить
18.04.2026 14:31 Ответить
Боже , какой же он конченный длб !!!!(((
18.04.2026 14:38 Ответить
типа -"віддайте по харошому! а то буде як в венесуєлі! бульбулятор застосую!"
18.04.2026 14:39 Ответить
Бульбульовані заручники хороша тема. Це вже досягнення Трампа. Нерозумно всіх вбивати.
18.04.2026 14:44 Ответить
Та ти вже казав, що протока відкрита 😄
18.04.2026 14:40 Ответить
трамп хіба що в памперса зможе собі накласти силою, коли такі потужні заяви робить.
18.04.2026 14:51 Ответить
а реестрацiя в Дii потрiбна для урано iрану?
18.04.2026 14:51 Ответить
Він казав що з "богом" базарить.
ну от і все. тут або він не лох, або не дурачоч, - Або хворий.
чого тут чекати крім бомбардування сил Буданова ще?
ну, може й таке бути. типу шоб ми не звільняли Камчатку, бо це - його, Його. \
от чому я зненавидів вже демократію. бо такого ідіота вже забагато, після Найвеличнішого недурачка. це ж реально жесть, тупо планета залежить від демокр. обраного ненормального пана.
18.04.2026 14:54 Ответить
ну, чого ви?
оно, демократи різко розкритикували трампа.
18.04.2026 15:05 Ответить
Та ти заїбав!
18.04.2026 14:59 Ответить
а, нафіга рудому імбецилу доні кацапський уран?
18.04.2026 15:04 Ответить
Трвмп у Ірана відняв урани. Іран у Трампа відняв розум.
18.04.2026 15:11 Ответить
"...і ми заберемо це разом, і ми повернемо 100% цього назад до Сполучених Штатів", - сказав Трамп" - сказанув так, нібито іранці вкрали збагачений уран у рудого особисто
18.04.2026 15:15 Ответить
Поводять по губам тобі як завжди, невдаха пустоголовий)
18.04.2026 15:15 Ответить
за.бав цей шизоід виплясуючий, я вже збився з хронології що воно там верзе? нато він бачив? що вони йому там блокують? пігулки від здорового глузду? корова всрата
18.04.2026 15:35 Ответить
Є така старе індіанське прислів'я, "Коняка здохла? Злазь!"...
18.04.2026 15:52 Ответить
 
 