Трамп заявляет, что США заберут уран у Ирана: добровольно или силой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты все равно получат иранские запасы высокообогащенного урана, однако предупредил: в случае провала переговоров это может произойти гораздо более жестким и менее дипломатичным образом.

Что говорит Трамп?

Отвечая на вопрос о сроках вывоза из Ирана того, что он назвал "ядерной пылью", Трамп отказался предоставить конкретные данные.

"Очевидно, я не собираюсь называть вам сроки, за исключением того, что, если мы подпишем соглашение, тогда я смогу назвать вам срок: где-то после подписания соглашения мы отправимся в Иран, и мы заберем это вместе, и мы вернем 100% этого обратно в Соединенные Штаты", - сказал Трамп.

В то же время он заверил, что США получат иранские запасы урана.

Если мы этого не сделаем, мы получим его в другой форме, в гораздо более враждебной форме. Но в любом случае мы это сделаем", - добавил он.

Ранее Трамп отмечал, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет заключено в "ближайшие день-два".

Ситуация с Ормузским проливом

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".

Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном и заявляет, что многие вопросы согласованы и главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием.

Между тем, Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США

