Трамп заявляет, что США заберут уран у Ирана: добровольно или силой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты все равно получат иранские запасы высокообогащенного урана, однако предупредил: в случае провала переговоров это может произойти гораздо более жестким и менее дипломатичным образом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что говорит Трамп?
Отвечая на вопрос о сроках вывоза из Ирана того, что он назвал "ядерной пылью", Трамп отказался предоставить конкретные данные.
"Очевидно, я не собираюсь называть вам сроки, за исключением того, что, если мы подпишем соглашение, тогда я смогу назвать вам срок: где-то после подписания соглашения мы отправимся в Иран, и мы заберем это вместе, и мы вернем 100% этого обратно в Соединенные Штаты", - сказал Трамп.
В то же время он заверил, что США получат иранские запасы урана.
Если мы этого не сделаем, мы получим его в другой форме, в гораздо более враждебной форме. Но в любом случае мы это сделаем", - добавил он.
Ранее Трамп отмечал, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет заключено в "ближайшие день-два".
Ситуация с Ормузским проливом
- 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.
- Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".
- Трамп ожидает прогресса на переговорах с Ираном и заявляет, что многие вопросы согласованы и главное, чтобы Тегеран не обладал ядерным оружием.
- Между тем, Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за "пиратских действий" США
дорослийвеликий. Буквально великий. Не дорослий, а великий проти маленької дитини. У дорослого бородатого рушникоголовця Трамп забрати нічого не може - сцикун.
ну от і все. тут або він не лох, або не дурачоч, - Або хворий.
чого тут чекати крім бомбардування сил Буданова ще?
ну, може й таке бути. типу шоб ми не звільняли Камчатку, бо це - його, Його. \
от чому я зненавидів вже демократію. бо такого ідіота вже забагато, після Найвеличнішого недурачка. це ж реально жесть, тупо планета залежить від демокр. обраного ненормального пана.
оно, демократи різко розкритикували трампа.