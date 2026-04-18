Трамп каже, що США заберуть уран у Ірану: добровільно чи силою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати все одно отримають іранські запаси високозбагаченого урану, однак попередив: у разі провалу переговорів це може відбутися в набагато жорсткіший і менш дипломатичний спосіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що каже Трамп?

Відповідаючи на запитання про терміни вивезення з Ірану того, що він назвав "ядерним пилом", Трамп відмовився надати конкретні дані.

"Очевидно, я не збираюся називати вам терміни, за винятком того, що, якщо ми підпишемо угоду, тоді я зможу назвати вам термін: десь після підписання угоди ми вирушимо до Ірану, і ми заберемо це разом, і ми повернемо 100% цього назад до Сполучених Штатів", - сказав Трамп.

Водночас він запевнив, що США отримають іранські запаси урану.

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Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо його в іншій формі, у набагато більш ворожій формі. Але в будь-якому разі ми це зробимо", - додав він.

Раніше Трамп зазначав, що угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два.

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Ситуація з Ормузькою протокою

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

Трамп очікує прогресу на перемовинах з Іраном та заявляє, що багато питань узгоджено і головне, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.

Тим часом, Іран знову закриває Ормузьку протоку через "піратські дії" США.

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