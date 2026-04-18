УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14585 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
2 753 43

Трамп каже, що США заберуть уран у Ірану: добровільно чи силою

Трамп заявив про зупинку ядерної програми Ірану без розморожування активів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати все одно отримають іранські запаси високозбагаченого урану, однак попередив: у разі провалу переговорів це може відбутися в набагато жорсткіший і менш дипломатичний спосіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Трамп?

Відповідаючи на запитання про терміни вивезення з Ірану того, що він назвав "ядерним пилом", Трамп відмовився надати конкретні дані.

"Очевидно, я не збираюся називати вам терміни, за винятком того, що, якщо ми підпишемо угоду, тоді я зможу назвати вам термін: десь після підписання угоди ми вирушимо до Ірану, і ми заберемо це разом, і ми повернемо 100% цього назад до Сполучених Штатів", - сказав Трамп.

Водночас він запевнив, що США отримають іранські запаси урану.

Читайте: Сенатори США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти РФ

Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо його в іншій формі, у набагато більш ворожій формі. Але в будь-якому разі ми це зробимо", - додав він.

Раніше Трамп зазначав, що угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два.

Читайте також: "Станеться щось дуже позитивне": Трамп знову заявив, що США можуть укласти угоду з Іраном найближчим часом

Ситуація з Ормузькою протокою

  • 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
  • Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".
  • Трамп очікує прогресу на перемовинах з Іраном та заявляє, що багато питань узгоджено і головне, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.
  • Тим часом, Іран знову закриває Ормузьку протоку через "піратські дії" США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта закликав Іран скористатися імпульсом перемир’я для вирішення ядерного питання

Автор: 

Іран (3628) США (26994) Трамп Дональд (9092)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
У деда опять кончились таблетки? Прикольно когда вместо мудрости к подобным персонажам с возрастом под ручку приходят дедушка Альцгеймер и бабушка Деменция.
показати весь коментар
18.04.2026 14:23 Відповісти
+15
Можна вже не читати. Воно тупо меле як з гарячки.
показати весь коментар
18.04.2026 14:26 Відповісти
+11
Ага, ага. Якби могли, то вже б забрали.
показати весь коментар
18.04.2026 14:16 Відповісти

Завантаження...

 
 