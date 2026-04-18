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Новини Санкції США проти Росії
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Сенатори США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти РФ

сенат

Демократи в Сенаті США виступили проти рішення адміністрації Трампа пом’якшити обмеження щодо російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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У спільній заяві провідні сенатори-демократи, зокрема Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін, засудили цей "поворот на 180 градусів" і назвали його "ганебним".

"Цього тижня Путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок?", – йдеться у заяві сенаторів.

Вони наголосили, що саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Трамп.

"Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента", – підкреслюється в заяві.

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Що передувало?

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Автор: 

нафта (6700) путін володимир (25598) санкції (13339) Трамп Дональд (9092) Сенат США (651)
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Топ коментарі
+13
За майже півтора року правління Трамп демократичну країну перетворив на диктатуру монархічного типу. Сенат, Конгрес, Верховний Суд, армія - всі тупо виконують накази "дєдушкі" в маразмі. Залишилось офіційно коронувати Трампа, оголосити спадковість королівської влади і призначити Трампу підтиральщиків та цілувальників його сраки...
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18.04.2026 13:36 Відповісти
+6
Трамподрочер тут як тут.
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18.04.2026 13:52 Відповісти
+4
о це, я розумію опозиція!
розкритикували в щент:
обриготали у відосиках.
обсміяли на стендапах.
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18.04.2026 13:38 Відповісти

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