Сенатори США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти РФ
Демократи в Сенаті США виступили проти рішення адміністрації Трампа пом’якшити обмеження щодо російської нафти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
У спільній заяві провідні сенатори-демократи, зокрема Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін, засудили цей "поворот на 180 градусів" і назвали його "ганебним".
"Цього тижня Путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок?", – йдеться у заяві сенаторів.
Вони наголосили, що саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Трамп.
"Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента", – підкреслюється в заяві.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.
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Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.
- 18 квітня
Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
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