Сенатори США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти РФ

Демократи в Сенаті США виступили проти рішення адміністрації Трампа пом’якшити обмеження щодо російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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У спільній заяві провідні сенатори-демократи, зокрема Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін, засудили цей "поворот на 180 градусів" і назвали його "ганебним".

"Цього тижня Путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок?", – йдеться у заяві сенаторів.

Вони наголосили, що саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Трамп.

"Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента", – підкреслюється в заяві.

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Що передувало?

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