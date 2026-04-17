США на рік продовжили заборону на вхід російських суден до американських портів
США продовжили ще на рік надзвичайний стан, що обмежує стоянку та пересування суден, пов'язаних із Росією, в портах Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Федеральний реєстр США.
Подробиці
"Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію на національному рівні через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться в документі.
Так, Дональд Трамп продовжив на рік "національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження, пов'язані з регулюванням стоянки та руху суден, пов'язаних з Росією, до портів Сполучених Штатів".
Відомо, що цей режим запровадив 21 квітня 2022 року попередник Трампа - Джо Байден.
Також він уповноважив міністра внутрішньої безпеки регулювати стоянку та пересування суден, пов'язаних з Росією.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
-
Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль