США на рік продовжили заборону на вхід російських суден до американських портів

США продовжили ще на рік надзвичайний стан, що обмежує стоянку та пересування суден, пов'язаних із Росією, в портах Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Федеральний реєстр США.

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Подробиці

"Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію на національному рівні через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

Так, Дональд Трамп продовжив на рік "національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження, пов'язані з регулюванням стоянки та руху суден, пов'язаних з Росією, до портів Сполучених Штатів".

Відомо, що цей режим запровадив 21 квітня 2022 року попередник Трампа - Джо Байден.

Також він уповноважив міністра внутрішньої безпеки регулювати стоянку та пересування суден, пов'язаних з Росією.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.

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