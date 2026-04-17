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Новини Санкції США проти Росії
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США на рік продовжили заборону на вхід російських суден до американських портів

США заборонили російським суднам заходити в порти Штатів

США продовжили ще на рік надзвичайний стан, що обмежує стоянку та пересування суден, пов'язаних із Росією, в портах Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Федеральний реєстр США.

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Подробиці

"Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію на національному рівні через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

Так, Дональд Трамп продовжив на рік "національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження, пов'язані з регулюванням стоянки та руху суден, пов'язаних з Росією, до портів Сполучених Штатів".

Відомо, що цей режим запровадив 21 квітня 2022 року попередник Трампа - Джо Байден. 

Також він уповноважив міністра внутрішньої безпеки регулювати стоянку та пересування суден, пов'язаних з Росією.

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Що передувало?

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