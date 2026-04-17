США захистять Європу у разі агресії РФ, - міністр оборони Естонії Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не сумнівається, що США допоможуть захистити країни Європи у разі нападу Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
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Водночас він зауважив, що Європа не готова самостійно протистояти Москві.
Певкур порівняв нинішню напруженість у НАТО з тривалим шлюбом: "Не буває 50 років абсолютно гладкого плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити".
Також міністр вважає, що НАТО потрібно більше інвестувати в оборону.
Він сказав, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США, тому "я не вірю, що НАТО розпадеться".
Глава Міноборони зазначив, що більшість членів НАТО не дотримуються угоди щодо збільшення своїх витрат на оборону щонайменше до 5% ВВП.
Естонія має витратити 5,1% свого ВВП цього року, що є одним із найвищих показників у НАТО.
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