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Новини Загроза від РФ у космосі
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У США заявляють, що Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі для ураження супутників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Космічного командування Збройних сил США генерал Стівен Вайтінг в інтерв’ю The Times.

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Що відомо?

Він зазначив, що це частина тенденції посилення російської агресії в космосі з початку війни проти України.

Це включає "тривале глушіння супутникового зв'язку та GPS", яке є настільки масштабним, що "наражає на небезпеку цивільні літаки".

"Росія залишається розвиненою космічною державою, і вона продовжує інвестувати в протикосмічну зброю. Вони розглядають можливість виведення на орбіту ядерної протисупутникової зброї, яка б поставила під загрозу всі супутники на низькій навколоземній орбіті, і це був би результат, з яким ми просто не могли б змиритися", – сказав голова Космічного командування США.

Відповідаючи на запитання про мотиви Росії в цьому проєкті, він зазначив, що "з російської точки зору, вони дивляться на Сполучені Штати, НАТО і бачать там перевагу у звичайних озброєннях. І вони вірять, що нові способи підриву спроможностей США та НАТО — наприклад, шляхом нейтралізації наших космічних потужностей - допоможуть їм зрівняти сили на полі бою".

Вайтінг додав, що Сполучені Штати "дуже занепокоєні" планом Кремля.

Видання зауважує, що ядерний вибух на низькій орбіті Землі може знищити та зрештою вивести з ладу до 10 тис. супутників, тобто 80% від їх загальної кількості в космосі. Це матиме негативні наслідки як для військової розвідки, так і для світового цивільного супутникового зв'язку, інтернету, послуг GPS.

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Автор: 

космос (875) НАТО (7346) росія (70928) США (26975) ядерна зброя (1301)
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Топ коментарі
+4
На чём вывести? На ослах?
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16.04.2026 16:31 Відповісти
+3
@ Сполучені Штати "дуже занепокоєні" планом Кремля. @

...ну так нейтрализуйте военно-политическое руководство кремлевских террористов, и это сразу решит много существующих и будущих проблем...
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16.04.2026 16:32 Відповісти
+3
Де превентивне фізичне припинення життя декільком російським особам які приймають рішення?
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16.04.2026 16:34 Відповісти

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