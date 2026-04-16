У США заявляють, що Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі для ураження супутників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Космічного командування Збройних сил США генерал Стівен Вайтінг в інтерв’ю The Times.

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Він зазначив, що це частина тенденції посилення російської агресії в космосі з початку війни проти України.

Це включає "тривале глушіння супутникового зв'язку та GPS", яке є настільки масштабним, що "наражає на небезпеку цивільні літаки".

"Росія залишається розвиненою космічною державою, і вона продовжує інвестувати в протикосмічну зброю. Вони розглядають можливість виведення на орбіту ядерної протисупутникової зброї, яка б поставила під загрозу всі супутники на низькій навколоземній орбіті, і це був би результат, з яким ми просто не могли б змиритися", – сказав голова Космічного командування США.

Відповідаючи на запитання про мотиви Росії в цьому проєкті, він зазначив, що "з російської точки зору, вони дивляться на Сполучені Штати, НАТО і бачать там перевагу у звичайних озброєннях. І вони вірять, що нові способи підриву спроможностей США та НАТО — наприклад, шляхом нейтралізації наших космічних потужностей - допоможуть їм зрівняти сили на полі бою".

Вайтінг додав, що Сполучені Штати "дуже занепокоєні" планом Кремля.

Видання зауважує, що ядерний вибух на низькій орбіті Землі може знищити та зрештою вивести з ладу до 10 тис. супутників, тобто 80% від їх загальної кількості в космосі. Це матиме негативні наслідки як для військової розвідки, так і для світового цивільного супутникового зв'язку, інтернету, послуг GPS.

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