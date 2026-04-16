В США заявляют, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос

Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для поражения спутников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг в интервью The Times.

Что известно?

Он отметил, что это часть тенденции усиления российской агрессии в космосе с начала войны против Украины.

Это включает "длительное глушение спутниковой связи и GPS", которое является настолько масштабным, что "подвергает опасности гражданские самолеты".

"Россия остается развитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они рассматривают возможность вывода на орбиту ядерного противоспутникового оружия, которое поставило бы под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, с которым мы просто не смогли бы смириться", — сказал глава Космического командования США.

Отвечая на вопрос о мотивах России в этом проекте, он отметил, что "с российской точки зрения, они смотрят на Соединенные Штаты, НАТО и видят там преимущество в обычных вооружениях. И они верят, что новые способы подрыва потенциала США и НАТО — например, путем нейтрализации наших космических мощностей — помогут им уравнять силы на поле боя".

Уайтинг добавил, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" планом Кремля.

Издание отмечает, что ядерный взрыв на низкой орбите Земли может уничтожить и в конечном итоге вывести из строя до 10 тыс. спутников, то есть 80% от их общего количества в космосе. Это будет иметь негативные последствия как для военной разведки, так и для мировой гражданской спутниковой связи, интернета, услуг GPS.

