В США заявляют, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос
Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для поражения спутников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг в интервью The Times.
Что известно?
Он отметил, что это часть тенденции усиления российской агрессии в космосе с начала войны против Украины.
Это включает "длительное глушение спутниковой связи и GPS", которое является настолько масштабным, что "подвергает опасности гражданские самолеты".
"Россия остается развитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они рассматривают возможность вывода на орбиту ядерного противоспутникового оружия, которое поставило бы под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, с которым мы просто не смогли бы смириться", — сказал глава Космического командования США.
Отвечая на вопрос о мотивах России в этом проекте, он отметил, что "с российской точки зрения, они смотрят на Соединенные Штаты, НАТО и видят там преимущество в обычных вооружениях. И они верят, что новые способы подрыва потенциала США и НАТО — например, путем нейтрализации наших космических мощностей — помогут им уравнять силы на поле боя".
Уайтинг добавил, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" планом Кремля.
Издание отмечает, что ядерный взрыв на низкой орбите Земли может уничтожить и в конечном итоге вывести из строя до 10 тыс. спутников, то есть 80% от их общего количества в космосе. Это будет иметь негативные последствия как для военной разведки, так и для мировой гражданской спутниковой связи, интернета, услуг GPS.
Так і китайцям вони цим підісруть неслабо.
...ну так нейтрализуйте военно-политическое руководство кремлевских террористов, и это сразу решит много существующих и будущих проблем...
Например, та же операция "Паутина", могла быть проведена не против аэродромов врага, а против военно- политического руководства кремлевских террористов. Но наверное, для этого нужна политическая воля....
Статистика запусків
За весь 2025 рік: Росія здійснила лише 17 запусків. Хоча «Роскосмос» звітує про них як про успішні, ця цифра є критично низькою - фактично це рівень 1961 року (року польоту Гагаріна).
За початок 2026 року (січень-квітень): Станом на зараз зафіксовано 5 успішних стартів (4 ракети сімейства Р-7 «Союз» та 1 ракета серії «Протон»).
(С)
Для розуміння масштабу занепаду російської космічної галузі варто поглянути на показники інших країн:
Країна / Компанія Кількість запусків (2025)
США (загалом) 193
- з них лише SpaceX ~165
Китай 93
Росія 17
Нова Зеландія (Rocket Lab) 17
От тільки проблема (для *****) в тому, що технологічно, в частині маніпуляцій з ядерною зброєю та космічними технологіями, засрашка знаходиться в ГІРШОМУ стані, ніж була за совка. Вони втратили навіть обладнання, яке їм дозволяло пілотовані пуски здійснювати - бо воно згнило, а нового за 30 років не побудували. А спроби запустити та експлуатувати установки з ядерним джерелом енергії (не плутати з рітегами) завершилися за совка здебільшого такими речами, як екологічна катастрофа в Канаді і виплатою компесацій або неконтрольовані сходи з орбіти з відносно вдалими відстрілами реакторів і розпилюванням десятків кілограмів збагаченого урану у вигляді радіоактивного пилу в атмосферу.
Далі можна не читати.