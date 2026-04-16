В США заявляют, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос

Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для поражения спутников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг в интервью The Times.

Что известно?

Он отметил, что это часть тенденции усиления российской агрессии в космосе с начала войны против Украины.

Это включает "длительное глушение спутниковой связи и GPS", которое является настолько масштабным, что "подвергает опасности гражданские самолеты".

"Россия остается развитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они рассматривают возможность вывода на орбиту ядерного противоспутникового оружия, которое поставило бы под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, с которым мы просто не смогли бы смириться", — сказал глава Космического командования США.

Отвечая на вопрос о мотивах России в этом проекте, он отметил, что "с российской точки зрения, они смотрят на Соединенные Штаты, НАТО и видят там преимущество в обычных вооружениях. И они верят, что новые способы подрыва потенциала США и НАТО — например, путем нейтрализации наших космических мощностей — помогут им уравнять силы на поле боя".

Уайтинг добавил, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" планом Кремля.

Издание отмечает, что ядерный взрыв на низкой орбите Земли может уничтожить и в конечном итоге вывести из строя до 10 тыс. спутников, то есть 80% от их общего количества в космосе. Это будет иметь негативные последствия как для военной разведки, так и для мировой гражданской спутниковой связи, интернета, услуг GPS.

На чём вывести? На ослах?
16.04.2026 16:31 Ответить
бачать там перевагу у звичайних озброєннях. І вони вірять, що нові способи підриву спроможностей США та НАТО - наприклад, шляхом нейтралізації наших космічних потужностей - допоможуть їм зрівняти сили на полі бою

Так і китайцям вони цим підісруть неслабо.
16.04.2026 16:23 Ответить
@ Сполучені Штати "дуже занепокоєні" планом Кремля. @

...ну так нейтрализуйте военно-политическое руководство кремлевских террористов, и это сразу решит много существующих и будущих проблем...
16.04.2026 16:32 Ответить
Ну погодьтеся, що це буде непоганий привід для фізичного знищення пуйла і його оточення. Як в Ірані. Беремо попкорн і чекаємо реакцію ********** і щілинооких...
16.04.2026 16:41 Ответить
Нє, ну якщо так...
16.04.2026 16:49 Ответить
На батуті.
16.04.2026 16:45 Ответить
Шановний, де Ви були раніше, чому мовчали? В Пентагоні давно чекають на Вас бо не знають що робити.
16.04.2026 16:35 Ответить
с самого начала это очевидно, но не для всех...
Например, та же операция "Паутина", могла быть проведена не против аэродромов врага, а против военно- политического руководства кремлевских террористов. Но наверное, для этого нужна политическая воля....
16.04.2026 16:41 Ответить
Действуйте!
16.04.2026 16:42 Ответить
Для этого есть Буданов и Малюком, с соответствующими ресурсами...
16.04.2026 16:43 Ответить
Підірвати на орбіті ядерні заряди нема сенсу. Ти просто не зможеш зробити так щоб не заділо тебе чи твоїх союзників. А по друге, у людей трохи нема розуміння настільний наша планета велика і наскільки обширною є її орбіта.
16.04.2026 16:32 Ответить
Серія ядерних вибухів на низький навколоземній орбіті, де зосереджене супутникове угрупування Старлінк/Старшілд, здатна повністю вивести з ладу електроніку цивільних супутників, які не розраховані на вплив спецфакторів - наслідків ядерних вибухів. Модель подібної атаки вже досліджувалась в Китаї.
16.04.2026 17:54 Ответить
Де превентивне фізичне припинення життя декільком російським особам які приймають рішення?
16.04.2026 16:34 Ответить
За останній рік (з квітня 2025 по квітень 2026 року) кількість космічних запусків РФ впала до історичного мінімуму. За даними на середину квітня 2026 року, ситуація виглядає так:

Статистика запусків
За весь 2025 рік: Росія здійснила лише 17 запусків. Хоча «Роскосмос» звітує про них як про успішні, ця цифра є критично низькою - фактично це рівень 1961 року (року польоту Гагаріна).
За початок 2026 року (січень-квітень): Станом на зараз зафіксовано 5 успішних стартів (4 ракети сімейства Р-7 «Союз» та 1 ракета серії «Протон»).
16.04.2026 16:34 Ответить
Порівняння зі світовими лідерами (за 2025 рік)
Для розуміння масштабу занепаду російської космічної галузі варто поглянути на показники інших країн:

Країна / Компанія Кількість запусків (2025)
США (загалом) 193
- з них лише SpaceX ~165
Китай 93
Росія 17
Нова Зеландія (Rocket Lab) 17
16.04.2026 16:43 Ответить
Хто б сумнівався, що кінчена фашистська імперія спробує принаймні на словах створити ядерну загрозу будь-кому на планеті шляхом виведення відповідної зброї в космос...

От тільки проблема (для *****) в тому, що технологічно, в частині маніпуляцій з ядерною зброєю та космічними технологіями, засрашка знаходиться в ГІРШОМУ стані, ніж була за совка. Вони втратили навіть обладнання, яке їм дозволяло пілотовані пуски здійснювати - бо воно згнило, а нового за 30 років не побудували. А спроби запустити та експлуатувати установки з ядерним джерелом енергії (не плутати з рітегами) завершилися за совка здебільшого такими речами, як екологічна катастрофа в Канаді і виплатою компесацій або неконтрольовані сходи з орбіти з відносно вдалими відстрілами реакторів і розпилюванням десятків кілограмів збагаченого урану у вигляді радіоактивного пилу в атмосферу.
16.04.2026 16:36 Ответить
Не вірте бредням. Це такий же чиновник-дебіл як в будь-якій країні.
16.04.2026 17:00 Ответить
""Росія залишається розвиненою космічною державою"

Далі можна не читати.
16.04.2026 17:13 Ответить
Ботиксная моль не вгамується, поки не зруйнує цивілізацію.
16.04.2026 17:25 Ответить
Це - блеф...або качка...або звиклий москальський пі...дьож...
16.04.2026 17:28 Ответить
треба терміново домовлятись про новий "анкорідж", бо почнуть збивати наступні "артеміди" і глушити Х'юстон.
16.04.2026 17:33 Ответить
ага, так занепокоєні що російський космонавт готується до спільного польоту з американськими, і так відбувалося всі чотири роки імперіалістичної війни
16.04.2026 17:47 Ответить
Нехай виводе, та їбо@не по білому дому. Може тоді довботрамп роздуплиться ху із *****
16.04.2026 17:47 Ответить
...цапорылiя ... космос... i що , навiть пiсля цього Штати бояться розвалу краiни мохмурих мiзками??? тiпо нiззя стрiляти по краiнi не ляканих ластоногих оленiв. Тому ми й маемо лiмiт в постачаннi амер-зброi.
16.04.2026 17:53 Ответить
 
 